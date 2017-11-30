Кандидатуру нового исполнительного директора утвердило правление фонда. Ранее Кандаков возглавлял муниципальное учреждение "Парки Самары". Как говорится в сообщении организации, среди первоочередных задач, стоящих перед новым руководителем Фонда - аудит существующего положения СОФЖИ, подготовка предложений для определения дальнейшей стратегии его деятельности.
Напомним, предшественник Сергея Кандакова на этом посту - Реналь Мязитов ушел в отставку 12 сентября, в тот же день он оставил должность руководителя областного управления капитального строительства. Официально причины такого решения не назывались, однако, имя Мязитова связывали со скандалом вокруг ГУП "Стройконтроль", в мае этого года в отношении неустановленных лиц из руководства предприятия было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий. С сентября по ноябрь СОФЖИ временно руководила Наталья Ладова.
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