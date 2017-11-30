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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

СОФЖИ: стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться

Стоимость квартир в Самаре продолжает снижаться. Такие данные приводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). Впрочем, изменение цен незначительное, что позволяет говорить о стабилизации ситуации на рынке. В среднем в октябре квадратный метр на вторичном рынке стоил 55 тысяч 

24 ноября 2017, 08:08
Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

Падение цен на вторичное жилье в Самаре почти остановилось

В Самарской области почти остановилось падение цен на вторичное жилье. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга рынка недвижимости, который ежемесячно проводит Самарский областной фонд жилья и ипотеки. В октябре «вторичка» подешевела совсем незначительно.

«Начиная с июля этого года на вторичном рынке жилой 

20 ноября 2017, 03:41
СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

СОФЖИ сможет освободить от ареста свои счета

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Самарской области о взыскании с ООО «С.И.Т.И.» в пользу Самарского областного фонда жилья и ипотеки 43 миллионов рублей. Решение вступило в законную силу, поэтому СОФЖИ получил возможность освободить свои счета 
19 октября 2017, 01:40
Арест счетов СОФЖИ: подробности и комментарии

Арест счетов СОФЖИ: подробности и комментарии

Предметом спора Самарского областного фонда жилья и ипотеки с компанией «С.И.Т.И.» стало выполнение работ по строительству одного из кварталов на территории района «Южный город», где последняя выступала генподрядчиком. До ноября 2015 года она должна была возвести более 34 тысяч квадратных 

6 октября 2017, 10:33
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