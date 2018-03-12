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На стройке Фрунзенского моста в Самаре недосчитались свай
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.
Так …
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7 марта 2018, 01:58
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Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области
Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, …
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6 марта 2018, 11:19
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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре
Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило …
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5 марта 2018, 05:04
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Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников
Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир …
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3 марта 2018, 10:08
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Кирилин пытается обжаловать свое отстранение от должности гендиректора РКЦ «Прогресс»
Александр Кирилин пытается обжаловать решение по поводу его отстранения от должности гендиректора РКЦ «Прогресс», которое принял Самарский районный суд. Подана апелляционная жалоба. Эту информацию подтвердил представитель райсуда.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в середине февраля на Кирилина завели уголовное дело …
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26 февраля 2018, 03:22
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Место гендиректора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов
Место генерального директора РКЦ «Прогресс» временно займет Равиль Ахметов. Его кандидатуру в качестве временно исполняющего обязанности руководителя одобрили сегодня на внеочередном заседании совета директоров предприятия. До этого Равиль Ахметов занимал должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора "РКЦ "Прогресс".
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20 февраля 2018, 05:33
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На гендиректора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина заведено уголовное дело
Управление Следственного комитета России по Самарской области сообщило о возбуждении уголовного дела против генерального директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина. Его подозревают в превышении должностных полномочий.
По версии следствия, руководитель космического предприятия заключил с одной из организаций договор на покупку …
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15 февраля 2018, 05:06
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Директора РКЦ «Прогресс» Александра Кирилина могут отстранить от занимаемой должности
16 февраля может быть отстранен от должности генеральный директор РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Соответствующее ходатайство уже поступило в Самарский районный суд, и его рассмотрение назначено на пятницу. Руководителя космического предприятия подозревают в превышении должностных полномочий.
Напомним, что 15 февраля …
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15 февраля 2018, 03:50
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«Прогресс» не будет платить неустойку «Роскосмосу»
Арбитражный суд Самарской области отказал «Роскосмосу» в удовлетворении иска о взыскании с РКЦ «Прогресс» 266 млн рублей за несоблюдение сроков контракта. По версии госкорпорации, в 2011 году самарские ракетостроители с опозданием завершили работу по изготовлению космического аппарата «Фотон-М». «Прогресс» свою …
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8 февраля 2018, 09:01
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В Самаре СК возбудил дела о злоупотреблениях на РКЦ «Прогресс»
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3 ноября 2017, 04:36