Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в областное министерство энергетики и ЖКХ для устранения нарушений.
«Правовым актом министерства проведено перерегулирование тарифов ООО «Самарские коммунальные системы», что позволило снизить запланированный рост тарифов в г. о. Самара у потребителей общества», - сообщила прокуратура Самарской области.
СКС обратились в суд с требованием признать приказ министерства незаконным.
«Самарский областной суд отказал ООО «Самарские коммунальные системы» в удовлетворении требований», - указано в сообщении прокуратуры.
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