Что станет с ценами после отмены роуминга? Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в …