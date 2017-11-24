2
05
24
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
    d8b  888    d8P   888     888  8888888888  888                  d888   
    Y8P  888   d8P    888     888  888         888                 d8888   
         888  d8P     888     888  888         888                   888   
   8888  888d88K      Y88b   d88P  8888888     888  888   8888b.     888   
   "888  8888888b      Y88b d88P   888         888 .88P      "88b    888   
    888  888  Y88b      Y88o88P    888         888888K   .d888888    888   
    888  888   Y88b      Y888P     888         888 "88b  888  888    888   
    888  888    Y88b      Y8P      8888888888  888  888  "Y888888  8888888 
    888                                                                    
   d88P                                                                    
 888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении

Тольятти: сотрудница миграционной службы попалась на злоупотреблении

В Тольятти предстанет перед судом бывшая сотрудница миграционной службы. Она работа в отделе Автозаводского района. Женщину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Преступление было совершено в прошлом году. 

«По версии следствия, обвиняемая, находясь по месту службы, незаконно получила от гражданина  денежные средства 

24 ноября 2017, 01:18
Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти пытается отсудить 18 млн рублей

Мэрия Тольятти продолжает попытки отсудить 18 млн рублей у областного министерства социально-демографической политики. Разбирательства уже дошли до кассации арбитражного суда Поволжского округа. Согласного материалам дела, спор возник в результате внеочередного предоставления квартир гражданам, признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в 

24 ноября 2017, 11:09
У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной 

23 ноября 2017, 07:09
Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

Самара: насильник обманом получил работу в сфере образования

В Самаре насильник обманом получил работу в сфере образования. Мужчина предъявил работодателю поддельный документ об отсутствии судимости. Инцидент произошел в Красноглинском районе Самары.

«Судом установлено, что 20 июля 2016 года мужчина был принят на работу в одно из образовательных учреждений района. 

23 ноября 2017, 10:20
В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию убрать незаконные свалки

В Тольятти суд обязал местную мэрию по требованию прокуратуры убрать незаконные свалки на территории города. Надзорное ведомство выявило сразу 34 адреса, по которым допущено несанкционированное размещение отходов. Администрация Автограда тем самым нарушила требования природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и не приняла 

22 ноября 2017, 09:07
В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области повысят плату за холодную воду

В Самарской области 1 июля 2018 года повысят плату за холодную воду и водоотведение. Новые тарифы опубликовало правительство региона. Согласно документу, кубометр питьевой воды будет стоить 27 рублей 74 копейки, стоков канализации - 14 рублей 74 копейки. Сейчас, напомним, жильцы 

21 ноября 2017, 09:39
В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

В Самаре прокуратура обжалует бездействие гордумы

Прокуратура Самары намерена обжаловать бездействие местной гордумы в части несвоевременного рассмотрения представления надзорного органа об отстранении Олега Фурсова от исполнения обязанностей сити-менеджера. По неофициальной информации, из-за заинтересованности теперь уже бывшего главы города в работе коммерческих структур, которые осваивали муниципальный бюджет.

Как 

17 ноября 2017, 12:11
В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

В Самаре в сфере ЖКХ выявлено мошенничество против горожан

Жители Самары получали счета за не предоставленные коммунальные услуги. Квитанции приходили сразу от двух УК. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство Кировского района провело проверку по обращению жильцов 148-го дома на улице Ташкентской. Сразу 

15 ноября 2017, 09:17
В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
Как рассказывают региональные СМИ, на десяти ресурсах на реализацию были выставлены без необходимых документов леопард, степной орел и сапсан. Отдельно отмечается, что 

14 ноября 2017, 03:20
Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
Долой дефицит воды: в Самарской области модернизируют систему водоснабжения

Долой дефицит воды: в Самарской области модернизируют систему водоснабжения

В Самарскую область с рабочим визитом прибыли председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и гендиректор - председатель правления Фонда Константин Цицин. Вместе с главой губернии Дмитрием Азаровым гости посетили Сергиевский район, где завершены работы по строительству второй 

3 октября 2017, 11:47
Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Знай меру: Регионам могут запретить поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Законопроект, в соответствии с которым регионы лишат права поднимать тарифы ЖКХ выше предельного уровня, внесен на рассмотрение российского кабмина. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева.
По его словам, сейчас устанавливаются предельные значения, например, 

7 сентября 2017, 02:13
В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей

В Самаре владельцы элитных коттеджей наворовали воды на миллионы рублей

На 2 и 3 просеках в Самаре выявили домовладения, которые самовольно пользовались системами водоснабжения и водоотведения, сообщили «Самарские коммунальные системы». Речь идет о шести элитных домах, которые получали воду без разрешения, без согласования, без промывки системы, без соблюдения технических требований, 

10 августа 2017, 03:45
Что станет с ценами после отмены роуминга?

Что станет с ценами после отмены роуминга?

Отмена роуминга внутри России не должна повлиять на тарифную политику сотовых операторов, заявили в Федеральной антимонопольной службе. Упразднение процедуры предоставления услуг связи абонентам вне зоны обслуживания «домашних» сетей приведет к среднему росту тарифов на «доли копейки за минуту», утверждают в 

31 июля 2017, 03:20
ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

ФАС дала операторам связи две недели на изменение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения в тарифных планах "большой четвёрки" сотовых операторов ("Вымпелком", МТС, "Мегафон" и "Т2 мобайл"), и фактически, по мнению экспертов, потребовала отменить роуминг по РФ. Как сообщает ФАС, операторы должны изменить тарифы на услуги связи в 

18 июля 2017, 08:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх