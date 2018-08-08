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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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Сделано в России: Первые сертификаты на включение в бренд Made in Russia выдадут в июне
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1 июня 2017, 03:24
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На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото
Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. …
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10 ноября 2016, 11:04
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Самарские врачи - лучшие в торакальной хирургии
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3 декабря 2014, 04:06
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Авиакомпания «Эйр Самара» получила сертификат
Авиакомпания "Эйр Самара" получила сертификат эксплуатанта. Ранее правительство Самарской области, которое является владельцем перевозчика, заявляло о планах по его слиянию с "Когалымавиа". Но до сих пор этого не произошло. Напомним, долгое время "Эйр Самара" существовала только на бумаге: у авиакомпании не было …
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3 июля 2014, 11:27