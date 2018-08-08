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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Напомню, 
8 августа 2018, 04:22
В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В нашей области не хватает специалистов в сфере цифровой экономики. По словам врио председателя правительства Самарской области Станислава Казарина, если регион хочет получить 10-15 % средств, которые образуются в экономике России в результате перехода на «цифровые рельсы», необходимо ежегодно к 
8 августа 2018, 03:34
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью

8 августа в Сызранском районе произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Все случилось на так называемом «шигонском перекрестке». Фургон на базе ВАЗ-2107 с грузом конфет сворачивал с федеральной трассы на дорогу в сторону Шигон. Водитель машины начал объезжать 
8 августа 2018, 02:05
«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ

Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе 
8 августа 2018, 01:58
Сделано в России: Первые сертификаты на включение в бренд Made in Russia выдадут в июне

Сделано в России: Первые сертификаты на включение в бренд Made in Russia выдадут в июне

Российский экспортный центр (РЭЦ) собирается уже в этом месяце выдать первые сертификаты на включение компаний в бренд Made in Russia. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на руководство РЭЦ.
Как сообщается, на сегодняшний день подано порядка 20 заявок в 

1 июня 2017, 03:24
На границе с Казахстаном задержали

На границе с Казахстаном задержали "Газель" с живым оленем из Самары, есть фото

Управление Россельхознадзора по Оренбургской области сообщает, что 8 ноября на российско-казахстанской границе при прохождении КПП «Сагарчин-автодорожный» был остановлен гражданин Республики Казахстан, который на «Газели» пытался вывезти из Самары в Актобе живого оленя.
 
На животное отсутствовал ветеринарный сертификат Таможенного союза. 
10 ноября 2016, 11:04
Самарские врачи - лучшие в торакальной хирургии

Самарские врачи - лучшие в торакальной хирургии

Российские власти нацелены на развитие торакальной хирургии в стране. За ней будущее, считают эксперты. ПФО является вторым округом в России по хирургической активности. Самарская область в лидерах Поволжья. Торакальных отделений у нас всего 2. Одно из самых сильных - в 

3 декабря 2014, 04:06
Авиакомпания «Эйр Самара» получила сертификат

Авиакомпания «Эйр Самара» получила сертификат

Авиакомпания "Эйр Самара" получила сертификат эксплуатанта. Ранее правительство Самарской области, которое является владельцем перевозчика, заявляло о планах по его слиянию с "Когалымавиа". Но до сих пор этого не произошло. Напомним, долгое время "Эйр Самара" существовала только на бумаге: у авиакомпании не было 

3 июля 2014, 11:27
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