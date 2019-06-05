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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод на М-5 за 2 млрд рублей сделает «Автодоринжиниринг» из Сызрани

Путепровод через железную дорогу на 960 километре трассы М-5 «Урал» в Ставропольском районе построит сызранское ООО «Автодоринжиниринг». Организация стала победителем конкурса, начальная цена контракта составляла 2,02 млрд рублей. Как пишет «Волга Ньюс», финансирование разбито на 2019-2021 годы. Общая протяженность 
5 июня 2019, 02:57
В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте 
29 мая 2019, 09:49
Тольяттинский «РТС-Банк» признали банкротом

Тольяттинский «РТС-Банк» признали банкротом

Самарский арбитражный суд признал банкротом тольяттинский "РТС-Банк". Фемида удовлетворила заявление Центробанка. Регулятор отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций 14 марта.

- Бизнес-модель "РТС-Банк" носила кэптивный характер, - отмечали тогда в Центробанке. - Основным видом его деятельности являлось 
16 мая 2019, 09:03
Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов

Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов

На днях аукционный дом Christie's провел очередные торги. Самым дорогим лотом мероприятия стал натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты". Картина ушла с молотка за 59 миллионов 295 тысяч долларов. О картине известно, что она была создана в период между 1888 
14 мая 2019, 10:37
В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают мусор

В Самарской области посчитают, сколько жители губернии выбрасывают мусора, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги на выполнение научно-исследовательских работ для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов в регионе объявил «Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области». Исполнителю планируется 
13 мая 2019, 06:53
В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали 150 человек

В Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали 150 человек

Сегодня, 12 мая, в 9:40 утра на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ «Парк-Хаус» на Московском шоссе.
 
По данным ведомства, сотрудники чрезвычайной службы выехали по повышенному рангу сложности "Пожар 

12 мая 2019, 02:49
Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка

Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка

В Тольятти объявлены торги по продаже имущества банкротящегося «АвтоВАЗагрегата». Соответствующее сообщение появилось на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий попытается найти покупателей на объекты недвижимости по адресу производства на Поволжском шоссе в Автограде. Начальная цена за все 

7 мая 2019, 05:20
Часть «Парк-Хауса» в Самаре продают

Часть «Парк-Хауса» в Самаре продают

В Самаре выставили на продажу почти половину торгового центра «Парк Хаус». За 29 тысяч квадратных метров с оборудованием и техникой просят 1 млрд 230 млн рублей. Процедура проводится в рамках банкротства компании «Арес Недвижимость», оператора ТЦ. Имущество реализуется единым лотом. 
18 апреля 2019, 08:17
В Самаре пытаются признать банкротом бывшего председателя правления и акционера «АктивКапитал банка»

В Самаре пытаются признать банкротом бывшего председателя правления и акционера «АктивКапитал банка»

В Арбитражный суд Самарской области поступил иск о признании банкротом бывшего председателя правления и акционера регионального «АктивКапитал банка» Григория Оганесяна. Истцом выступила некая Ольга Хенкина. Она пытается взыскать с банкира около 135 млн рублей. Ранее финансовые претензии к топ-менеджеру 
29 марта 2019, 10:01
Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

Кому завод срочно? Сызранский «Нефтемаш» выставлен на Авито

На продажу выставлено абсолютно все – земля, оборудование, весь комплекс имущества, включая проходную, компрессорную и подстанцию, подъездные железнодорожные пути, гараж и заводские корпуса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте бесплатных объявлений.
 
Аукционный брокер предупреждает, что возможна только прямая покупка. 
3 марта 2019, 07:13
Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства

Оператора «Парк Хауса» спасают от банкротства

В Самаре может прекратиться производство по делу о несостоятельности одного из операторов торгового центра «Парк Хаус» - фирмы «Арес Недвижимость». Офшор Byatt Investors Group, выступающий совладельцем «Арес Недвижимости», заявил о намерении погасить его задолженность перед «Райффайзенбанком» в размере более 2,5 

4 апреля 2018, 09:01
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
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