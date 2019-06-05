Картину Поля Сезанна продали на торгах почти за 60 миллионов долларов На днях аукционный дом Christie's провел очередные торги. Самым дорогим лотом мероприятия стал натюрморт Поля Сезанна "Кувшин и фрукты". Картина ушла с молотка за 59 миллионов 295 тысяч долларов. О картине известно, что она была создана в период между 1888 …