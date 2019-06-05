Никто не хочет покупать часть самарского торгового центра «Парк Хаус». Торги по признаны несостоявшимися. Желающих потратить на объект 1 млрд 230 млн рублей не нашлось. На продажу был выставлен почти весь ТЦ, кроме кинотеатра. В лот вошло всё имущество объекта, включая электроинструмент и даже рабочую обувь.
По закону, отсутствие желающих совсем не означает, что «Парк Хаус» останется не проданным. Новые торги стартуют 10 июня, а цену за ТЦ снизят почти на 10 процентов - до 1 млрд 107 млн. Однако, не исключено, что ее придется снижать не один раз. Продать «Парк Хаус» нужно в любом случае из-за банкротства владельца - фирмы «Арес Недвижимость». Как уже сообщала «ТЕРРА», в августе прошлого года арбитражный суд Москвы признал ее банкротом и запустил в отношении компании процедуру конкурсного производства.
«Арес» является собственником почти двух третей арендопригодных помещений ТЦ общей площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. С требованием о признании фирмы несостоятельной обращался «Райффайзенбанк», которому организация задолжала почти 53 млн долларов по кредитному соглашению, заключенному еще в 2010 году. На сегодняшний день это свыше 3,5 млрд рублей. Средства предоставлялись под покупку помещений торгового центра и земли под ним. Все эти объекты были переданы «Райффайзенбанку» в качестве залога.
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