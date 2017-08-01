Скандальный процесс начался во вторник в Самарском областном суде. Житель региональной столицы Александр Томин потребовал отменить постановление местного правительства, ограничивающее количество льготных поездок в общественном транспорте.
С 1 мая 2017 года в Самарской области вступили в силу новые правила проезда в общественном транспорте. Основные изменения коснулись так называемых льготников. Если раньше проезд для них был безлимитным, то теперь в месяц можно было совершить максимум 50 поездок. После ряда акций протеста лимит увеличили до 60 штук. Ограничения Александра Томина не устраивают. Какие аргументы он приводил? Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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