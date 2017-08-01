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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самарские дороги продолжает лихорадить

Самарские дороги продолжает лихорадить

В Самаре перекрыли еще одну улицу. В связи с ремонтом канализационных сетей на три недели ограничен проезд по Ставропольской. Работы проводятся на участке от улицы Александр Матросова до Ново-Вокзальной. Ограничение для транспорта введено до 21 августа вплоть до 23 часов.

1 августа 2017, 08:04
В августе перекроют дороги в центре Самары

В августе перекроют дороги в центре Самары

20 августа в центре Самары будет ограничено движение транспорта по ряду дорог. Это связано с проведением  спортивных соревнований - открытого легкоатлетического марафона на Кубок главы г. о. Самара. 
31 июля 2017, 09:49
В России хотят снизить льготы на электроэнергию

В России хотят снизить льготы на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба предложила сократить льготы по оплате электроэнергии для населения. В ведомстве считают, что нужно ликвидировать так называемое перекрестное субсидирование отрасли. Изменения коснутся прежде всего горожан, пользующихся электроплитками, и сельских жителей, для которых действует скидка до 30%. Сейчас разницу 

28 июля 2017, 03:21
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
28 июля 2017, 01:12
Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Как самарец получил почти 70 000 рублей благодаря поломке IPhone

Житель Самары выиграл суд с сервисным центром, в котором ему не смогли отремонтировать сломавшийся IPhone 5S. Он заплатил организации 2000 рублей, но починить смартфон ему так и не смогли. Потребитель потребовал выплатить ему неустойку – 18 000 рублей. Не получив ответа 

27 июля 2017, 02:34
В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В Самаре вдове отравленного банкира вынесли строгий приговор

В суде Красноярского района вынесли новый приговор по делу об убийстве банкира Дмитрия Пузикова, возглавлявшего самарский филиал Россельхозбанка. Виновной признали вдову погибшего Екатерину Пузикову. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы. По мнению стороны защиты, обвинение основано на предположениях и 
26 июля 2017, 03:40
За автобусы для самарцев придется доплатить

За автобусы для самарцев придется доплатить

Муниципальному предприятию Самары «Пассажирский автомобильный транспорт» придется заплатить пени по иску «Межрегиональной лизинговой компании».

Как следует из решения областного Арбитражного суда, два года назад последняя передала муниципалитету 82 автобуса «ЛиАЗ». Однако, «Пассажиравтотранс» несвоевременно провел платеж за январь этого года, предусмотренный договором 

25 июля 2017, 08:07
«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

«Авиакор» банкротит совместное предприятие по выпуску Ан-140

Самарский завод «Авиакор» попытается обанкротить ЗАО «СП Международный авиационный проект-140» - это совместное с украинскими партнерами предприятие по производству самолета Ан-140. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Самарской области.

СП зарегистрировано по адресу «Авиакора». Его учредителями на паритетных правах выступают самарский 

25 июля 2017, 03:48
Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

Московское шоссе снова перекрывают: самарцев заставят делать крюк

В среду, 26 июля, в Самаре перекроют половину дороги на Московском шоссе по направлению «из города» - на участке от улицы Киевской до проспекта Масленникова. Напомним, там начнется следующий этап строительства кольцевой развязки Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского. До 

25 июля 2017, 07:00
В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В Самаре прошел шестой митинг против новой системы распределения льгот

В минувшее воскресенье, 28 мая, в Самаре состоялся очередной, шестой по счету, митинг протеста против новой системы распределения льгот по принципу нуждаемости. В этот раз акция прошла около Дворца легкой атлетики, на улице Физкультурной, и собрала около трехсот человек - 

29 мая 2017, 12:53
Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

Депутат Губдумы Михаил Матвеев задержан после «марша пенсионеров»

В воскресенье в Самаре прошел митинг, который в народе уже назвали "маршем пенсионеров". Это пятая акция протеста горожан против новой системы начисления льгот. На акцию протеста в воскресенье вышли, по разным оценкам, от 400 до 2 тысяч самарцев, в основном 

24 апреля 2017, 05:20
В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

В Самаре прошел митинг за возврат социальных льгот и отмену лимита по транспортным картам

Перед Дворцом спорта на улице Физкультурной собрались около тысячи человек. Большинство из них - пенсионеры. На митинге прошел сбор подписей за возврат социальных льгот и отмену лимита поездок по социальным картам. Напомним, что теперь доплаты к пенсии получают только неработающие 

3 апреля 2017, 01:39
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