В четверг, 27 июля, в Абхазии разбился легкомоторный прогулочный самолет. В авиакатастрофе погибли трое россиян. Трагедия произошла в городе Пицунде. Выяснилось, что управлял полетом пилот из Самары. По данным российского посольства, его имя Александр Семенов. Его пассажиры – двое москвичей: 30-летний мужчина и шестилетняя девочка. Тела отправили в морг города Гагры. Проверку по факту трагедии проводят прокуратура Абхазии и транспортная прокуратура.
Видео: с сайта газеты «Известия».
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