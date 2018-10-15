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В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.
Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. …
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15 октября 2018, 07:38
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Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы
Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
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15 октября 2018, 07:23
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На место председателя губдумы выдвинут Геннадия Котельникова
В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека.
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15 октября 2018, 06:29
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«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли
Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское …
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15 октября 2018, 06:24
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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом
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10 октября 2018, 12:18
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С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов
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4 октября 2018, 08:38
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«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal
Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".
Турки не …
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4 октября 2018, 04:35