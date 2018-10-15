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В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

В блогах: как в Тольятти подъезд может внезапно превратиться в разноцветное г.

Тольяттинка Наталья Козловская также в "ФБ" показала, как обычный подъезд многоэтажки может внезапно превратиться в разноцветное месиво, если в управляющей компании работают дальтоники, страдающие дурновкусием. "Боюсь представить, в какие цвета покрашены стены квартиры директора УК "Содружество", - негодует автор. 
15 октября 2018, 07:38
Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы

Геннадий Котельников выбран кандидатом на пост спикера губдумы

Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
 
Напомним, пост спикера областного парламента стал вакантным после смерти прежнего председателя Виктора 
15 октября 2018, 07:23
На место председателя губдумы выдвинут Геннадия Котельникова

На место председателя губдумы выдвинут Геннадия Котельникова

В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека. 
 
Кандидатом на место председателя думы предполагается выдвинуть 
15 октября 2018, 06:29
«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

«Крылья Советов»: запрещенных препаратов в крови Тигиева не нашли

Самарский футбольный клуб опубликовал официальный комментарий о громких задержаниях своих футболистов в минувшие выходные. Напомним, что по подозрению в пьяном вождении задержали сразу двух игроков команды — Евгения Башкирова и Георгия Тигиева. Как сообщала общественная организация «Ночной патруль», медицинское 
15 октября 2018, 06:24
В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

На подъездах домов в Самаре и Тольятти энергетики разместят объявления о том, кто из собственников жилья сколько должен за горячую воду и тепло. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания появятся плакаты, которые расскажут неплательщикам, какие печальные перспективы их ждут. 
12 октября 2018, 02:34
В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

В Самаре жильцы 152 квартир лишились возможности пользоваться унитазом

С начала этого года в 152 квартирах в Самаре была отключена канализация. Эта мера применяется коммунальщиками по отношению к злостным неплательщикам. Долги жителей этих помещений составили 2,8 млн рублей. 
 
- Кстати, даже само уведомление о тампонировании – один из способов борьбы 
10 октября 2018, 12:18
С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

С начала года самарцы более 500 раз пожаловались на коллекторов

Только за первые 9 месяцев этого года в региональное управление службы судебных приставов поступило поступило 650 жалоб на действия коллекторов, в то время как за весь прошлый год их было 790. Об этом ТЕРРЕ в программе "Первые лица" рассказала начальник 
4 октября 2018, 08:38
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".

Турки не 

4 октября 2018, 04:35
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