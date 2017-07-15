В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий". По оперативным данным, в период с марта 2013-ого года по июнь 2016-ого года главврач районной больницы издал приказ об оказании платных услуг. Этот документ предусматривал ему доплату за этот …