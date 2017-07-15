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В Самаре на улице Мяги исчез подросток
Самарским полицейским поступило сообщение об исчезновении подростка. 17-летний парень ушел из дома на улице Мяги в понедельник, 26 июня. С тех пор близкие его не видели. Сейчас несовершеннолетнего ищут. Полицейские опрашивают знакомых пропавшего.
«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен …
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27 июня 2017, 11:36
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В Шентале пропала без вести 16-летняя девушка
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22 мая 2017, 10:17
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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка
17 апреля ушла из дома и не вернулась 85-летняя жительница посёлка Новокашпирский, передает портал «КТВ Луч». Женщина страдает потерей памяти, плохо ориентируется на местности, нуждается в медицинской помощи.
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18 апреля 2017, 11:12
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Полиция задержала самарца, который затеял перестрелку на Бакинской
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2 апреля 2017, 06:04
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В Сызрани бывшего главврача подозревают в незаконных доплатах на 752 тысячи рублей
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30 марта 2017, 09:53
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Ледяная глыба в Самаре убила женщину. Новые подробности
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27 марта 2017, 11:36
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Следственный комитет прекратил уголовное преследование замминистра сельского хозяйства Самарской области
Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала …
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13 марта 2017, 05:36
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Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника
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4 октября 2016, 11:23
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В Самарской области столкнулись 3 автомобиля: 2 человека погибли, 3 получили травмы, есть фото
Вчера днем, 3 января, на 70-м километре трассы «Самара – Большая Черниговка» произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на ГИБДД Самарской области, там столкнулись ВАЗ-2115, «Киа Рио» и «Митсубиси ASX».
По версии …
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4 января 2016, 04:44
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В реке Большая Глушица утонул 30-летний мужчина
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4 августа 2015, 09:38
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В Самарской области водитель «десятки» сбил насмерть велосипедиста и скрылся
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28 апреля 2014, 12:30
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В Самарской области пожарные за считанные минуты потушили горящий автомобиль
Минувшей ночью в Самарской области зарегистрировано возгорание автомобиля. По данным регионального управления МВД России, инцидент произошел в селе Большая Глушица. На улице Пионерской горела легковая машина. Сообщение поступило в 20:28. На месте происшествия работали трое пожарных, была задействована спецмашина. В …
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25 февраля 2014, 10:54