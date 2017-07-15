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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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В Самаре на улице Мяги исчез подросток

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«Есть основания полагать, что несовершеннолетний намерен 
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В Шентале пропала без вести 16-летняя девушка

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Приметы: на вид 15 лет, рост 160-165 см, полного телосложения, волосы темно-русые. Была одета в 

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По улицам Сызрани до часу ночи бродила пропавшая 85-летняя пенсионерка

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Напомним, смертельное ЧП произошло в воскресенье в Самаре примерно в 16.00 около дома 109 по ул. Вольская. Ледяная глыба с кровли обрушилась на голову прохожей. Женщине было около 40 лет. Смерть наступила мгновенно. Прибывшая скорая зафиксировала смерть. Делом занимается СУ 

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Речь о Романе Некрасове. Напомним, его подозревали в халатности. По первоначальной версии следствия, в августе 2014 года подозреваемый утвердил план финансово-хозяйственной деятельности госучреждения «Научно-исследовательский институт садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Организация продала имущество, принадлежавшее Самарской области, полученные доходы использовала 

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Ночью в лесу напротив Самары искали 92-летнюю женщину-грибника

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В Самарской области столкнулись 3 автомобиля: 2 человека погибли, 3 получили травмы, есть фото

В Самарской области столкнулись 3 автомобиля: 2 человека погибли, 3 получили травмы, есть фото

Вчера днем, 3 января, на 70-м километре трассы «Самара – Большая Черниговка» произошло страшное ДТП со смертельным исходом. Как сообщает портал progorodsamara.ru со ссылкой на ГИБДД Самарской области, там столкнулись ВАЗ-2115, «Киа Рио» и «Митсубиси ASX».

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4 января 2016, 04:44
В реке Большая Глушица утонул 30-летний мужчина

В реке Большая Глушица утонул 30-летний мужчина

Самарские спасатели завершили поиски 30-летнего мужчины, пропавшего в минувшую пятницу, 31 июля. Накануне, 3 августа, его тело нашли водолазы на дне реки Большая Глушица на глубине 4,5 метра. Последний раз пропавшего видели именно около этого водоема.
По словам спасателей, дно 
4 августа 2015, 09:38
В Самарской области водитель «десятки» сбил насмерть велосипедиста и скрылся

В Самарской области водитель «десятки» сбил насмерть велосипедиста и скрылся

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в результате которого погиб 39-летний мужчина. Авария произошла вечером в воскресенье, 27 апреля, в селе Большая Глушица. По предварительной версии, неизвестный водитель на автомобиле «ВАЗ-2110» превысил скорость и сбил велосипедиста - мужчину 1975 года 

28 апреля 2014, 12:30
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В Самарской области пожарные за считанные минуты потушили горящий автомобиль

Минувшей ночью в Самарской области зарегистрировано возгорание автомобиля. По данным регионального управления МВД России, инцидент произошел в селе Большая Глушица. На улице Пионерской горела легковая машина. Сообщение поступило в 20:28.  На месте происшествия работали трое пожарных, была задействована спецмашина. В 

25 февраля 2014, 10:54
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