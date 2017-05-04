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Материалы по теме:

Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Активисты ОНФ выявили завышение цен на лекарства для ВИЧ-инфицированных в Самарской области

Самарское отделение Общероссийского народного фронта обратилось в российскую генпрокуратуру, следственный комитет, антимонопольную службу и к главе 63-го региона с просьбой разобраться с госзакупками лекарств для ВИЧ-положительных, которые совершали областной СПИД-центр и Тольяттинская горбольница №5.

Препараты, по мнению активистов, поставлялись 
14 июля 2015, 04:43
Самарский СПИД-центр увеличил долю закупки российских препаратов до 65%

Самарский СПИД-центр увеличил долю закупки российских препаратов до 65%

Самарский центр по профилактике и борьбе со СПИД увеличил долю закупки отечественный препаратов. В непростых экономических реалиях руководство учреждения сделало ставку на импортозамещение.

Самарский СПИД-центр еще 3 года назад закупал всего 10% антиретровирусных препаратов российского производства. Остальная часть поступала 
11 июня 2015, 10:16
Главный врач самарского СПИД-центра заявил, что ему угрожали

Главный врач самарского СПИД-центра заявил, что ему угрожали

Главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Алексей Спирин рассказал об угрозах, которые поступили в его адрес. Это случилось 24 апреля утром, когда мужчина вышел из дома, чтобы ехать на работу.

«Утром у подъезда меня 
4 июня 2015, 09:57
С экс-бухгалтера регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом взыскано около 1 млн рублей

С экс-бухгалтера регионального центра по профилактике и борьбе со СПИДом взыскано около 1 млн рублей

Некоторое время назад суд Железнодорожного района Самары вынес приговор в отношении Татьяны Курилкиной. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты прокурорской проверки государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", проведенной при 

19 февраля 2013, 11:24
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