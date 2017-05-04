Главный врач самарского СПИД-центра заявил, что ему угрожали Главный врач Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Алексей Спирин рассказал об угрозах, которые поступили в его адрес. Это случилось 24 апреля утром, когда мужчина вышел из дома, чтобы ехать на работу.



«Утром у подъезда меня …