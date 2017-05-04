Самарский областной СПИД-центр пытается в арбитражном суде узаконить реконструкцию зданий больничного комплекса, расположенного на Ново-Садовой. Как следует из материалов дела, в 2013 году областное правительство передало эти строения в пользование медучреждению. Медики провели масштабный ремонт и в 2016 году попросили городской департамент градостроительства выдать заключения на выполненные строительные работы. Однако чиновники сделать это отказались, указав, что инженерно-технические заключения по перепланировке помещений, которую выполнила компания «Реал проект», не соответствуют действующим техрегламентам. Кроме того, отсутствуют документы о том, что при ремонте не были затронуты конструктивные характеристики надежности и безопасности зданий. После этого областное минимущество, как собственник помещений, попыталось заставить департамент выдать документ через суд. Однако служители Фемиды областным чиновникам в иске отказали. В СПИД-центре «ТЕРРЕ» заявили, что это решение будет обжаловаться. Мы следим за развитием событий.
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