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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На территории «Самара Арены» откроют интерактивный музей

На первом этаже стадиона «Самара Арена» в секторе В откроют интерактивный музей спорта, пишет СамараКульт. Его площадь составит около одной тысячи квадратных метров. Экспозиция музея расскажет о различных эпохах развития спорта. Часть выставки будет посвящена Чемпионату мира по футболу 2018 года, который проходил, в том числе, и в столице 

24 декабря 2018, 07:33
Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

Около стадиона «Самара Арена» откроют новую сельхозярмарку

3 ноября в Самаре начнет работать новая сельскохозяйственная ярмарка. Ее разместят в «Агропарке» на территории стадиона «Самара Арена». Покупателей там будут ждать ежедневно с 8:00 до 19:00.

Напомним, «Агропарк» у стадиона заработал в сентябре. Там может храниться до 12 тысяч тонн 

2 ноября 2018, 11:40
Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Долги по зарплатам строителям «Самары Арены» привели к уголовному делу

Следователями Вахитовского района Казани возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты строителям "Самара-Арены". Следственные мероприятия проводятся в отношении субподрядчика - фирмы "Татдорстрой" - и её гендиректора, сообщает Минтруда по Самарской области. Рабочие, которые возводили наш стадион ждут свою зарплату с 

16 октября 2018, 04:42
Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты

Строители «Самара Арены» до сих пор сидят без зарплаты

Строители «Самара Арены» так и не получили свою зарплату. Обещание рассчитаться с рабочими до 1 октября осталось невыполненным, констатируют в Министерстве труда Самарской области. Госинспекция из Татарстана по результатам проверок двух фирм-субподрядчиков - «СК «Татдорстрой» и «Гранд-Проект» - выдала новые 

5 октября 2018, 09:59
В блогах: Про стадион

В блогах: Про стадион "Волга"

Блогер matrokreazoth <https://matrokreazoth.livejournal.com/> обеспокоен судьбой стадиона «Волга».

«Попался на глаза проект жилого комплекса "Спортград", - пишет он в "Живом журнале". - Этот ЖК, видимо, планируют строить на Автобусном проезде. Сейчас там пустырь, примыкающий к стадиону "Волга". Автостоянку оттуда 
14 сентября 2018, 11:30
В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

В блогах: про «неудовлетворительное поведение» на «Самара Арене»

Игорь Ермоленко в соцсети «ВКонтакте» сигнализирует о неудовлетворительном поведении датчан на стадионе в Самаре 21 июня. «Некоторые датские болельщики регулярно забрасывали стаканами с пивом нижние ярусы. Не знаю, чего им пожелать: симметричного ответа от других фанатов, поражения и скорейшего 
23 июня 2018, 12:57
Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками

Площадку самарского стадиона защитили от застройки многоэтажками

В Самаре градостроительный совет отклонил проект высотной жилой застройки на территории стадиона «Буревестник», сообщает мэрия Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне появилась информация, что собственник площадки бывшего спортобъекта захотел построить на этом участке 25-этажные дома. Стадион «Буревестник» был построен 
27 апреля 2018, 12:28
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
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