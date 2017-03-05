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Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море
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12 февраля 2017, 03:33
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Театры Самарской области получат 10 млн рублей
Самарская область получит 10 миллионов рублей на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч, говорится в постановлении правительства России. Согласно документу, средства адресованы новокуйбышевскому театру-студии «Грань» и сызранскому драматическому театру имени Алексея Толстого.
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3 февраля 2017, 11:17
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В Самарском драмеатре покажут новую версию "Амадеуса"
В эти выходные в Самарском театре драмы состоится премьера восстановленного спектакля "Амадеус". Накануне постановку в новой редакции представили зрителям на закрытом предпоказе. В основе сюжета, пережившего второе рождение - драматическая история взаимоотношений двух композиторов, Моцарта и Сальери. Впервые пьесу Питера …
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13 января 2017, 08:55
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Театр Олега Табакова проведет кастинг в самарском центре социализации молодежи
Московский театральный колледж Олега Табакова проводит предварительный отбор абитуриентов. Один из выездных кастингов среди учащихся 9-х классов состоится в Самаре, в местном центре социализации молодежи. Могут принять участие только ребята 14–16 лет. Отбор проведут известные российские артисты. Школьникам нужно будет …
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3 ноября 2016, 11:15
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В Самару приедет московский режиссер Даниил Романов
Самару посетит московский режиссер Даниил Романов, сообщили в Центре социализации молодежи. Выпускник ВГИКа, ученик народного артиста Шиловского, сотрудничает с "ТЕАТР.DOC" и Центром им. Мейерхольда. Даниил Романов организовал театральную студию «Комната4». В числе его работ спектакль «Загадочное убийство собаки ночью», …
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27 октября 2016, 02:31
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В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»
Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе …
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29 августа 2016, 05:48
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«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре
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18 августа 2016, 04:07
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Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте
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27 июня 2016, 03:36
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В Чикаго застрелили еще одного финалиста проекта «Голос»
45-летний финалист мексиканской версии проекта «Голос» 2011 года Алехандро Фуэнтес был убит в Чикаго после празднования своего дня рождения. Об этом сообщили зарубежные информагентства.
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20 июня 2016, 12:46
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В США победитель нового реалити-шоу получит $1 млн за секс в прямом эфире
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16 мая 2016, 09:03
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«Пластилиновый дождь» собрал в Самаре деньги на лучший уличный театр Европы
Организаторы фестиваля уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015» собрали необходимую сумму для выступления в Самаре лучшего уличного театра из Европы - французского Compagnie Fai. По крайней мере, по данным краудфандингового сайта, на котором проводился сбор средств, все запрошенные 120 …
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28 августа 2015, 05:15
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В Самаре на «Пластилиновый дождь – 2015» ждут лучший уличный театр Европы
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26 августа 2015, 03:27