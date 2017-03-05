45-летний финалист мексиканской версии проекта «Голос» 2011 года Алехандро Фуэнтес был убит в Чикаго после празднования своего дня рождения. Об этом сообщили зарубежные информагентства.

Как рассказывают заокеанские журналисты, на прошлой неделе, в роковой для себя день Алехандро после посещения своей …