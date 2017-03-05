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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море

Сергей Светлаков пообещал отвезти 20-летнюю девушку из Чапаевска на море

Вчера, 11 февраля, выступление 20-летней уроженки Чапаевска Кристины Денисовой покорило зрителей шоу «Минута славы» на одном из федеральных телеканалов. Один из членов жюри – известный актер и ведущий Сергей Светлаков – пообещал исполнить мечту девушки, даже если она проиграет в 
12 февраля 2017, 03:33
Театры Самарской области получат 10 млн рублей

Театры Самарской области получат 10 млн рублей

Самарская область получит 10 миллионов рублей на поддержку деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч, говорится в постановлении правительства России. Согласно документу, средства адресованы новокуйбышевскому театру-студии «Грань» и сызранскому драматическому театру имени Алексея Толстого.
Всего из 

3 февраля 2017, 11:17
В Самарском драмеатре покажут новую версию

В Самарском драмеатре покажут новую версию "Амадеуса"

В эти выходные в Самарском театре драмы состоится премьера восстановленного спектакля "Амадеус". Накануне постановку в новой редакции представили зрителям на закрытом предпоказе. В основе сюжета, пережившего второе рождение - драматическая история взаимоотношений двух композиторов, Моцарта и Сальери. Впервые пьесу Питера 
13 января 2017, 08:55
Театр Олега Табакова проведет кастинг в самарском центре социализации молодежи

Театр Олега Табакова проведет кастинг в самарском центре социализации молодежи

Московский театральный колледж Олега Табакова проводит предварительный отбор абитуриентов. Один из выездных кастингов среди учащихся 9-х классов состоится в Самаре, в местном центре социализации молодежи. Могут принять участие только ребята 14–16 лет. Отбор проведут известные российские артисты. Школьникам нужно будет 

3 ноября 2016, 11:15
В Самару приедет московский режиссер Даниил Романов

В Самару приедет московский режиссер Даниил Романов

Самару посетит московский режиссер Даниил Романов, сообщили в Центре социализации молодежи. Выпускник ВГИКа, ученик народного артиста Шиловского, сотрудничает с "ТЕАТР.DOC" и Центром им. Мейерхольда. Даниил Романов организовал театральную студию «Комната4». В числе его работ спектакль «Загадочное убийство собаки ночью», 
27 октября 2016, 02:31
В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

В блогах появилось фото с фестиваля «Пластилиновый дождь – 2016»

Блогер chanych_85 рассказал, что в минувшую субботу в самарском Струковском парке прошел шестой областной фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь". "На празднике работало много площадок. По всему парку установили различные фигуры сказочных персонажей. Работала ярмарка всевозможных побрякушек, в том числе 
29 августа 2016, 05:48
«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

«Пластилиновый дождь» объявил первых участников шестого фестиваля в Самаре

27 и 28 августа в Самаре в Струковском саду пройдет шестой по счету фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». По словам организаторов в нем примут участие более полусотни коллективов из разных городов страны, а также из Европы, Южной Америки и Австралии.

«Уличные 

18 августа 2016, 04:07
Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Американского рэпера арестовали за нецензурные слова на концерте

Популярный артист 50 Cent был отправлен за решетку на острове Сент-Китс за использование мата на сцене. Организаторы концерта попросили 50 Cent отказаться от нецензурной брани во время шоу, но в период исполнения "P.I.M.P.", одной из своих главных песен, артист всё-таки 

27 июня 2016, 03:36
В Чикаго застрелили еще одного финалиста проекта «Голос»

В Чикаго застрелили еще одного финалиста проекта «Голос»

45-летний финалист мексиканской версии проекта «Голос» 2011 года Алехандро Фуэнтес был убит в Чикаго после празднования своего дня рождения. Об этом сообщили зарубежные информагентства.
Как рассказывают заокеанские журналисты, на прошлой неделе, в роковой для себя день Алехандро после посещения своей 

20 июня 2016, 12:46
В США победитель нового реалити-шоу получит $1 млн за секс в прямом эфире

В США победитель нового реалити-шоу получит $1 млн за секс в прямом эфире

В Соединенных Штатах начинаются съемки беспрецедентного проекта, который способен получить репутацию едва ли не самого скандального. 16 молодых девушек и парней, которые мечтают попасть в мир порно-индустрии, но прежде в реальных фильмах для взрослых не участвовали, в ходе проекта должны 

16 мая 2016, 09:03
«Пластилиновый дождь» собрал в Самаре деньги на лучший уличный театр Европы

«Пластилиновый дождь» собрал в Самаре деньги на лучший уличный театр Европы

Организаторы фестиваля уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015» собрали необходимую сумму для выступления в Самаре лучшего уличного театра из Европы - французского Compagnie Fai. По крайней мере, по данным краудфандингового сайта, на котором проводился сбор средств, все запрошенные 120 
28 августа 2015, 05:15
В Самаре на «Пластилиновый дождь – 2015» ждут лучший уличный театр Европы

В Самаре на «Пластилиновый дождь – 2015» ждут лучший уличный театр Европы

В субботу, 29 августа, в Самаре стартует фестиваль уличных искусств «Пластилиновый дождь – 2015». Он пройдет в нашем городе в четвертый раз. По традиции представления состоятся в Струковском саду. Запланированы шоу от клоунов, мимов, уличных музыкантов и театров.
26 августа 2015, 03:27
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