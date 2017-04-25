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В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4
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25 апреля 2017, 01:06
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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
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25 апреля 2017, 11:47
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Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?
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24 апреля 2017, 04:30
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Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина
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24 апреля 2017, 04:03
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Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка
В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на …
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24 апреля 2017, 10:13
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В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов
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22 апреля 2017, 06:23
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В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже
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19 апреля 2017, 11:44
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Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей
В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель …
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18 апреля 2017, 03:48
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Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео
В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.
Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль …
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17 апреля 2017, 03:28
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Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке
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17 апреля 2017, 12:27
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Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»
Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной …
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14 апреля 2017, 11:49
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В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем
Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.
По предварительной информации, …
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12 апреля 2017, 01:15