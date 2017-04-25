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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В центре Самары мужчина разбил свой «Форд» и чужой RAV4

В понедельник, 24 апреля, произошло ДТП на пересечении улиц Самарской и Чкалова. Столкнулись две иномарки Ford Mondeo и Toyota RAV4. К медикам с места аварии увезли двух человек.

По версии полицейских, 39-летний водитель «Форда» выехал на регулируемый перекресток на 
25 апреля 2017, 01:06
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Почему водитель маршрутки не пропустил девочку и начал давить?

Появилась официальная информация о ДТП, в результате которого в Самаре пострадал ребенок. Автобус Hyundai County сбил школьницу 2003 года рождения, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла в понедельник, 24 апреля, примерно в 8:10. Микроавтобусом управлял 
24 апреля 2017, 04:30
Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

Вазовская легковушка взлетела и рухнула на иномарку около парка Гагарина

В ночь на 24 апреля в Самаре на улице Стара-Загоре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В Сети появилось фото с места аварии. По словам очевидцев, после столкновения с иномаркой вазовская легковушка снесла дорожное ограждение, перевернулась на крышу и врезалась 
24 апреля 2017, 04:03
Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

Очевидцы: в Самаре водитель автобуса сбил ребенка

В понедельник, 24 апреля, очевидцы сообщили в социальных сетях о ДТП на перекрестке улиц Победы и Воронежской. Автор сообщения опубликовал фото. По словам пользователей, пострадавшая – девочка-семиклассница, которую сбил пассажирский микроавтобус. Очевидцы сообщают, что школьница шла по пешеходном переходу на 
24 апреля 2017, 10:13
В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

В Самаре на Авроре трамвай №13 «слетел» с рельсов

Сегодня, 22 апреля, днем произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта. Как пишет Прогород, на перекрестке улиц Авроры и Антонова-Овсеенко трамвай «слетел» с рельсов. Фото выложили очевидцы в соцсетях.
 
Одновагонный трамвай двигался по маршруту №13. Машину буквально снесло с 
22 апреля 2017, 06:23
В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

В Самаре трамвай сошел с рельсов и застрял в луже

Около 10 часов утра в среду, 19 апреля, в Самаре с рельсов сошел трамвай №22. Это произошло на улице Ново-Садовой между остановками «Госуниверситет» и Постников овраг, сообщил очевидец в социальной сети. Он опубликовал фото.

«На овраге трамвай сошёл с 
19 апреля 2017, 11:44
Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

Появилось видео ДТП, в котором погибла мать двоих детей

В Интернете появилось видео, снятое в Самаре в момент ДТП, в котором погибла мать двоих детей.

Как уже сообщала «ТЕРРА»,  трагедия случилась в ночь на 17 апреля на пересечении улиц Гагарина и Карбышева. По данным силовиков, 19-летний водитель 
18 апреля 2017, 03:48
Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

Что творится на дороге к стадиону «Самара Арена» - видео

В Интернете появилось свежее видео со стройки нового тоннеля для трамваев и дороги к стадиону «Самара Арена». Его возводят к ЧМ-2018 на территории Радиоцентра.

Напомним, протяженность нового участка трамвайных путей составит около двух километров. Сейчас работы проводятся вдоль 
17 апреля 2017, 03:28
Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

Встали на бревно - и оно поплыло: двое любителей селфи чуть не погибли на Самарке

На реке Самарке двое мужчин, рискуя жизнью, решили сделать эффектное селфи на бревне, которое несло течением. Они перебрались на дерево со своей резиновой лодки, но обратно вернуться не смогли – бревно уже уплыло дальше по реке. Инцидент произошел на территории 

17 апреля 2017, 12:27
Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Кто получит миллиард за новые трамвайные пути до «Самара Арены»

Строительством трамвайной линии на Московском шоссе - от улицы Ташкентской до нового стадиона «Самара Арена» займется компания "ВТС-Метро". Она все-таки выиграла торги, правда, со второго раза. Напомним, результаты предыдущего аукциона, к которому «ВТС-Метро» не допустили, бизнесменам пришлось оспаривать в антимонопольной 

14 апреля 2017, 11:49
В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

В Самаре блокировано движение транспорта из-за массового ДТП с трамваем

Сегодня, 12 апреля, в Самаре произошло массовое ДТП на улице XXII Партсъезда. В районе пересечения с Заводским шоссе столкнулись трамвай и три автомобиля, в том числе грузовая «Газель». По словам очевидцев, движение транспорта в результате аварии оказалось блокировано.

По предварительной информации, 

12 апреля 2017, 01:15
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