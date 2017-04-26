В частности, он поднялся на одну строчку и занял 21 место в перечне лучших университетов страны по версии Интерфакс. ВУЗ впервые попал в престижные мировые рейтинги Times WUR, Times BRICS&EC и ряд других. Об этом рассказал ректор университета Евгений Шахматов на заседании попечительского совета вуза, проходившем под председательством главы региона Николая Меркушкина.
Среди других достижений, руководитель высшего учебного заведения отметил создание собственной группировки спутников дистанционного зондирования Земли, участие в реализации крупных национальных и региональных проектов, появление представительства самарского университета по космическому образованию при ООН. Губернатор Самарской области подчеркнул, что инициативы ВУЗа по различным направлениям деятельности будут отмечены и поддержаны.
Николай Меркушкин, губернатор Самарской области:
- Заставляет само участие в этих программах бежать в этих программах, иначе если ты хоть чуть-чуть отстал, то ты ни денег не имеешь, этого не имеешь, того не имеешь.
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