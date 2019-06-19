Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева улучшил позиции в глобальном рейтинге QS World University Rankings. В этом году он включен в число лучших вузов мира на позициях 651-700. Впервые в рейтинг, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds, университет вошел в 2017 году, тогда он был представлен в группе 800-1000. В 2018 году Самарский университет поднялся в группу 701-750. В течение года он продолжил поступательное движение и в 2019 году вошел в число лучших университетов мира уже в диапазоне 651-700.
Международные эксперты объясняют такую динамику прежде всего ростом числа иностранных студентов, выбравших для получения образования Самарский университет. Сейчас в вузе более 900 иностранных обучающихся из 65 стран ближнего и дальнего зарубежья: Германии, Франции, Колумбии, Аргентины, Эквадора, Китая, Бразилии, Индии, Беларуси, Казахстана и других. Всего в рейтинг включен 1001 университет планеты. Россия представлена 25-ю вузами.
Напомним, Самарский национальный исследовательский университет имени Королева является членом одной из крупнейших общественных организаций страны "Союз машиностроителей России".
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