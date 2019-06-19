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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

Авторы самых сильных проектов форума «Инженеры будущего» в награду получат по 3 млн рублей

Авторы самых сильных проектов форума «Инженеры будущего» в награду получат по 3 млн рублей

Восьмой Международный форум «Инженеры будущего», организаторами которого выступают крупнейшая общественная организация страны Союз машиностроителей России, Лига содействия оборонным предприятиям и госкорпорация «Ростех», состоится 2-13 июля в Оренбургской области.

В форуме каждый год участвуют молодые специалисты из Самарской области, а одним из 

17 июня 2019, 05:10
В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

Во вторник, 11 июня, в  Самарском политехе проходит награждение призеров многопрофильной олимпиады «Звезда», которую организует Союз Машиностроителей России. Мероприятие проводят ректор университета и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. 
11 июня 2019, 12:20
Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым

Депутат Госдумы Владимир Гутенев прокомментировал ситуацию с журналистом Иваном Голуновым

В Instqgram появился аккаунт в поддержку спецкорреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиненного в торговле наркотиками. Он так и называется - «Свобода Голунову». Там размещены почти 90 публикаций с видеороликами известных людей, которые возмущены происходящим и называют дело против журналиста сфабрикованным.
11 июня 2019, 12:01
Самарские двигатели успешно вывели в космос ракету «Союз 2.1б»

Самарские двигатели успешно вывели в космос ракету «Союз 2.1б»

Ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», входящем в крупнейшую общественную организацию страны «СоюзМаш России», обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На околоземную орбиту выведен навигационный спутник «Глонасс-М».

Запуск состоялся с космодрома Плесецк 27 мая в 09.23 по 

27 мая 2019, 05:21
Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в список самых бедных городов России

Самара и Тольятти попали в ТОП-15 самых бедных городов России. Рейтинг опубликовало агентство ZOOM MARKET. При ранжировании жителей 24 российских городов попросили оценить их финансовое положение по пятибалльной шкале, и на основании полученных данных сформировали список. Самыми бедными стали Саранск, 

30 апреля 2019, 03:17
В Самаре чистят крыши от снега с помощью пара

В Самаре чистят крыши от снега с помощью пара

В Самаре разработали новую технологию очистки крыш от наледи. В этом году слой ледяной корки на кровлях достигает 40 см, разбить его ломом или лопатой практически нереально. Тем более - сохранив целостность покрытия. На помощь пришла разработка выпускника, входящего в 

28 февраля 2019, 05:44
До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

До двухсот тысяч! Стали известны самые щедрые работодатели Самарской области

Аналитики сайта по поиску работы и персонала hh.ru проанализировали вакансии, размещённые прямыми работодателями Самарской области в феврале, и составили список самых высокооплачиваемых предложений.

Среднее вознаграждение за месячный самоотверженный труд сегодня в регионе может составить только 31 263 рубля (в Самаре – 
1 марта 2019, 01:35
Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Стал известен любимый бизнес самарских хипстеров

Рынок готового бизнеса для хипстеров в Самаре, как выяснилось, довольно узок, а наибольший интерес у них вызывают кофейни и смузи-бары, на которые приходится почти три четверти спроса. Точнее,  72%. Это данные января. На втором месте барбершопы – 27%. Тату-салоны собрали 
26 февраля 2019, 05:12
Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов

За 2018 год стоимость вторичного жилья в Самаре выросла на 4%. За январь 2019 года цены подскочили ещё на 1%. Почему растут цены и стоит ли покупать новое жильё зимой? На 
20 февраля 2019, 03:00
Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Самарские ученые научились делать воду и электричество из воздуха

Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.

Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, 

1 ноября 2018, 03:39
Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Реготделение «СоюзМаш» и областная станция переливания крови подписали соглашение о сотрудничестве

Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду 

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Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, 

6 марта 2018, 03:46
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