Специалисты Самарского университета разработали установку, которая позволяет добывать воду из воздуха. В первую очередь она предназначена для работы в условиях пустыни.

Суть работы устройства состоит в том, что проходящий через него горячий воздух охлаждается до так называемой точки росы, а влага, …