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«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Где самарцы будут писать «Тотальный диктант»

Где самарцы будут писать «Тотальный диктант»

В субботу, 8 апреля, россияне будут писать «Тотальный диктант». В этому году акция пройдет более чем в 800 населенных пунктах страны и еще в 68 государствах. Текст, подготовленный современным российским писателем Леонидом Юзефовичем, напишут более 200 тысяч человек. Массовая проверка 

7 апреля 2017, 02:49
Эксперты составили рейтинг самых добрых городов России

Эксперты составили рейтинг самых добрых городов России

Общественной палатой РФ опубликован рейтинг самых добрых городов России, первое место в котором с существенным отрывом от своих конкурентов занял Санкт-Петербург. Выводы сделаны по результатам первого месяца всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», стартовавшей 1 марта текущего года.
Вторым по 

3 апреля 2017, 06:23
В Самаре растиражировали Ждуна

В Самаре растиражировали Ждуна

Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.

«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и 
31 марта 2017, 04:58
Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
Актеры «фильмов для взрослых» назвали самые удобные авто для секса

Актеры «фильмов для взрослых» назвали самые удобные авто для секса

Актеры порнофильмов составили перечень наиболее удобных, по их мнению, авто для занятий сексом. О необычном рейтинге рассказывают отечественные издания.
В частности, в списке предпочтений фигурируют транспортные средства марки Mercedes-Benz, поскольку традиционно считаются весьма комфортабельными. При этом ряд исполнителей более склонны 

30 марта 2017, 02:03
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором

Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев стал почетным профессором

Первый вице-президент Союза машиностроителей России, депутат Государственной Думы от Самарской области, являющийся первым зам. председателя комитета парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, стал почетным профессором Ульяновского государственного университета. Церемония посвящения прошла на заседании ученого совета 
29 марта 2017, 04:50
Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

Самару включили в рейтинг по «Индексу шаурмы»

В Сети опубликована интерактивная карта, где указана средняя стоимость шаурмы в каждом регионе России. На основе этих данных составлен рейтинг по «Индексу шаурмы». Он показывает количество порций шаурмы в день, которое может купить себе житель каждого региона.

Для  вычисления 
29 марта 2017, 12:15
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Российские страховщики составили рейтинг наиболее популярных у автоугонщиков марок автомобилей. Как выяснилось, в 2016 году чаще других жертвами злоумышленников становились Toyota, Hyundai, Kia и Mazda.
По сведениям «Росгосстраха», самой «востребованной» маркой автомобильных воров по-прежнему считается Toyota. Далее в рейтинге расположились 

27 марта 2017, 09:55
Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Областные власти судятся за часть имущества Самарского университета

Правительство Самарской области и региональное министерство имущественных отношений хотят получить долю в собственности вновь созданного Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий иск к Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, территориальному управлению Федерального агентства по управлению госимуществом в Самарской области 

10 марта 2017, 11:32
Самарский университет включен в международный рейтинг QS

Самарский университет включен в международный рейтинг QS

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева впервые включили в международный предметный рейтинг учебных заведений, ежегодно составляемый британской компанией Quacquarelli Symonds. В опубликованном исследовании за 2017 год проранжированы образовательные учреждения из 74 стран, исходя из результатов обучения по 46 предметам. Самарский 

9 марта 2017, 12:26
Самарский университет получит из федеральной казны 482 млн рублей

Самарский университет получит из федеральной казны 482 млн рублей

Самарский национальный исследовательский университет имени Королева получит 482 млн рублей из федеральной казны на повышение конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Соответствующий документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, распределяет между 21 российским вузом более 10 млрд. рублей. Отметим, ранее сообщалось, что кабмин 

21 февраля 2017, 11:38
Самарскому национальному исследовательскому университету имени Королева сократят финансирование

Самарскому национальному исследовательскому университету имени Королева сократят финансирование

Российское правительство на 30% уменьшило объем средств, выделяемых отечественным учебным заведениям в рамках программы 5-100, цель которой в повышении конкурентоспособности отечественных вузов на международном рынке.
В ней участвует 21 университет. Самарский вуз вошел в программу еще в 2013 году. Тогда 

15 февраля 2017, 11:44
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