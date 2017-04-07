Самарский университет занял 22 место среди российских вузов по версии международного рейтинга Round University Ranking . Всего оценивались 763 учебных заведения, 67 из них работают в России. СНИУ им. С.П. Королева попал в рейтинг RUR впервые.
Информация опубликована на сайте самарского национального исследовательского университета. Участников рейтинга ранжируют по 20 параметрам, которые объединены в четыре направления измерения: качество преподавания (40% от оценки вуза), качество исследований (40% от оценки вуза), уровень интернационализации (10% от оценки вуза) и уровень финансовой устойчивости (10% от оценки вуза). В первой тройке российских вузов - МГУ им. Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Томский государственный университет. При этом по направлению "качество исследований" Самарский университет вышел на 9 позицию. На первом месте по данному критерию находится МИФИ, "серебро" у МГУ им. Ломоносова.
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