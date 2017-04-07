Где самарцы будут писать «Тотальный диктант» В субботу, 8 апреля, россияне будут писать «Тотальный диктант». В этому году акция пройдет более чем в 800 населенных пунктах страны и еще в 68 государствах. Текст, подготовленный современным российским писателем Леонидом Юзефовичем, напишут более 200 тысяч человек. Массовая проверка …