10
26
36
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.12.2018 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости

Сайт trkterra.ru поставил очередной рекорд посещаемости

Крайне удачно сложился октябрь для сайта trkterra.ru. У нас очередной рекорд посещаемости. За прошедший 31 день сайт посетили 597 183 человека, которые просмотрели 912 467 страниц. Если сравнивать эти цифры с показателями октября 2017 года, то динамика составила плюс 478 

1 ноября 2018, 10:46
Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

Рекордно высокую температуру воздуха зафиксировали синоптики в Сызрани

16 октября воздух там прогрелся до 22,3 градуса Цельсия.
17 октября 2018, 03:55
Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала

Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала

В летние месяцы средняя доля телесмотрения РЕН ТВ, партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», составила 6,6% по данным Mediascope Это лучший результат лета за все годы вещания телеканала. Важно отметить, что по сравнению с 2014 годом 
4 сентября 2018, 04:34
Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Сайт trkterra.ru продолжает обновлять рекорды. 5 июля, всего за один день, у нас побывали 79 568 человек. Такого показателя сайт достиг впервые в своей истории. По итогам четверга он стал самым читаемым среди самарских электронных СМИ.

Интерес читателей был 
6 июля 2018, 11:00
Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 
1 декабря 2017, 10:21
Ветеранское самоуправление в Самаре

Ветеранское самоуправление в Самаре

В Самаре состоялась 8 внеочередная выборная конференция региональной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов под председательством губернатора  Николая Меркушкина. Общественники выбрали  новых представителей в руководящие органы организации, кроме того  внесли ряд изменений  в Устав. В рамках  

29 августа 2017, 06:47
Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

Ветеранов поздравили участники региональных патриотических кружков

В этот четверг ветеранов Великой Отечественной войны поздравляли участники региональных патриотических кружков. В этом году «вахту памяти» во всех муниципальных образованиях губернии будут нести 87 строевых групп, состоящих из патриотов школьного возраста. Посты будут выставлены у мемориалов Великой Отечественной войны. 

4 мая 2017, 05:45
В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

В регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны

До Дня Победы остаются считанные дни, и в регионе уже начали чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. Одним из первых поздравления с наступающим праздником получил 96-летний Павел Хлопцев. В годы войны он трудился на Калининском фронте - ремонтировал самолеты. Потом 35 

4 мая 2017, 05:32
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх