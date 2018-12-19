Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек Сайт trkterra.ru продолжает обновлять рекорды. 5 июля, всего за один день, у нас побывали 79 568 человек. Такого показателя сайт достиг впервые в своей истории. По итогам четверга он стал самым читаемым среди самарских электронных СМИ.



Интерес читателей был …