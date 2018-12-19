Ветеран Великой отечественной войны Константин Стычков попал в Книгу рекордов России. Теперь он носит достойное звание человека, имеющего «Наибольший возраст ветерана военной контрразведки», пишет.
Заслуженную награду ветеран получил при содействии Российского общественного движения «Хранители России» в рамках проекта «Имя героя».
«В 2018 году «Хранители России» запустили патриотический проект «Имя Героя», в рамках которого при помощи и поддержке наших коллег из разных регионов мы находим людей, участвовавших в вооружённых конфликтах, совершивших героические поступки, ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы увековечить их имена в истории, — Владимир Каширов, куратор проекта «Имя Героя».
Константин Стычков является участвовал вКурской битве иосвобождении Чехословакии.
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