На самарском железнодорожном вокзале за 43 миллиона рублей отремонтируют платформу №3. Информация появилась на сайте госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который займется модернизацией объекта, объявила компания «РЖДстрой». Согласно материалам аукциона, более 36 млн рублей из общей суммы будет потрачено на стройматериалы. В техзадании прописаны демонтаж асфальта на площади более 5 тысяч квадратных метров, а также бортов платформы и навесов над ней. Затем платформу покроют плиткой - тротуарной, частично - тактильной. Сверху соорудят новый навес из профлиста, информационные указатели будут подсвечиваться. Кроме того, планируется установка табличек для незрячих пассажиров и двусторонних металлических скамеек. Подрядчика выберут 16 мая.
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