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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски около вокзала и автостанции «Аврора»

В Самаре демонтируют незаконные киоски, которые располагаются около железнодорожного вокзала и автостанции «Аврора». Такие меры будут предприняты в рамках благоустройства гостевых маршрутов кЧМ-2018, сообщает мэрия. Ларьки, установленные легально, чиновники пообещали облагородить. Напомним, борьба с киосками в Самаре стартовала почти 4 

13 марта 2017, 05:29
На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения 

13 марта 2017, 02:26
Самарская мэрия собирается демонтировать

Самарская мэрия собирается демонтировать "левые" киоски

За оставшееся время до чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре намерены благоустроить улицы города, по которым будут следовать потоки туристов. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что комплексный ремонт фасадов и ограждений предприятий будет осуществляться за счет 
11 марта 2017, 01:46
В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

В Самаре начали снимать с деревьев новогодние гирлянды

С самарских деревьев наконец-то начали снимать гирлянды, которые были развешены еще перед новым годом, в декабре 2016-го. Как пишет Прогород, это те самые светящиеся ленты, которыми было недовольно руководство области. Однако городским чиновникам «шары» очень понравились – и, несмотря на 
8 марта 2017, 04:43
В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

В блогах: про затерянный мир мусора за самарским вокзалом

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "задворки" самарского железнодорожного вокзала - о заброшенной территории, находящейся между одним из главных символов города и поселком Запанской. "Раньше я думал, что здесь находится много ж/д путей. На самом деле я тут обнаружил настоящий 
14 декабря 2016, 09:44
В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

В Сургуте демонтировали незаконно установленный бюст Сталина

Демонтаж незаконно установленного бюста Сталина был произведен по распоряжению властей Сургута утром 6 октября. Администрация города намерена взыскать потраченные на эту процедуру денежные средства с лиц, установивших памятник.  Правда,  пока эти лица неизвестны.
Бюст Иосифу Сталину был установлен в Сургуте 

6 октября 2016, 05:23
Памятник паровозу «Лебедянка» открыли на площади у вокзала Самары

Памятник паровозу «Лебедянка» открыли на площади у вокзала Самары

В пятницу, 30 сентября, в Самаре на Комсомольской площади у железнодорожного вокзала открыли памятник паровозу «Лебедянка». Мероприятие приурочили к двум праздникам – Дню пожилого человека и Дню РЖД.
 
«Лебедянка» - паровоз-труженик, который работал на линии около 50 лет, рассказали 
30 сентября 2016, 04:21
В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой

В Самаре демонтируют торговые павильоны на Ново-Садовой

Подрядчик начал вывозить торговые павильоны для расширения проезжей части в ходе ремонта улицы Ново-Садовой.
Продуктовый павильон напротив проходной завода Тарасова стоял здесь последние 13 лет, давал работу 8 сотрудникам. Его хозяйка Ольга Ватутина рассказывает, что обила все пороги в кабинетах 

11 мая 2016, 03:56
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