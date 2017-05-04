По итогам 2016 года выручка самарского завода «Авиакор» составила 1 млрд 756 млн рублей. Это почти на 100 млн больше, чем годом ранее, говорится в отчете предприятия на портале раскрытия информации. Чистый убыток увеличился на 21 млн - до 304 млн рублей. Основную часть выручки завод получил от капремонта самолетов - 606 млн рублей. От продажи судов - 528 млн, запчастей - 262 млн рублей. Как отмечается в документе, главной причиной спада стал отказ от эксплуатации самолетов Ту-154 всех категорий заказчиков, включая госавиаструктуры Минобороны, МВД и ФСБ. У завода остался только рынок ремонта оставшихся самолетов этой модели: сейчас их эксплуатируются около 25 единиц. По прогнозам авиазавода, этому бизнесу осталось жить еще 5-10 лет. Компенсационным заказом для предприятия в настоящее время является участие в работах по модернизации самолетов Ту-95МС (ВП-021), а также производство запчастей для них в интересах Госзаказчика. Сейчас на заводе работает 1200 человек. Фонд заработной платы составляет 400 млн. рублей.
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