1
03
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
6 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Эксперты оценили убыточность стадионов для ЧМ-2018

Стадионы, возводящиеся к ЧМ-2018, могут оказаться убыточными. Такую информацию со ссылкой на заключения экспертов, подготовленные для профильных ведомств, сообщают федеральные издания. Речь идет о тех объектах, где заказчиком выступает федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг»: 7 из 11 стадионов, в том 

13 февраля 2017, 12:54
АВТОВАЗ уменьшил убытки

АВТОВАЗ уменьшил убытки

Группа АВТОВАЗ уменьшила операционный убыток по итогам прошлого года. Об этом говорится в официальном сообщении компании.
Если в 2015-м он составил 24 миллиарда 700 миллионов рублей, то в 2016-м на 36.8% меньше - 15 миллиардов 600 миллионов рублей. Чистый убыток, 

10 февраля 2017, 11:53
Самарский

Самарский "Авиакор" отремонтирует очередной Ту-154 Минобороны

Самарский завод "Авиакор" принял для проведения капитального ремонта первый в 2017 году самолет Ту-154. Об этом сообщает собственник предприятия - корпорация "Русские машины".
Заказчиком выступает Министерство обороны. Если в 2016-м в рамках контракта с ведомством был проведен капремонт двух Ту-154,  

3 февраля 2017, 11:31
Банки посчитали доходы и убытки

Банки посчитали доходы и убытки

В 2016 году число прибыльных банков в России сократилось на 20 процентов - с 553 до 445 организаций, говорится в отчете Центробанка. Количество убыточных кредитных учреждений за тот же период снизилось всего на 2 единицы - со 180 до 178. 

27 января 2017, 04:20
Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Понедельник, 26 декабря, указом Президента России объявлен Днем траура. Государственные флаги приспущены, все развлекательные мероприятия и телепрограммы отменены.

Напомним, утром 25 декабря спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера разбился самолет ТУ-154 Министерства обороны России. Все находившиеся на борту 92 

26 декабря 2016, 11:24

"Авиакор" дошел до суда по интеллектуальным правам

Самарский «Авиакор - авиационный завод» не намерен выплачивать украинскому госпредприятию «Антонов» почти 3 млн долларов. Региональный производитель самолетов пытается опротестовать в суде по интеллектуальным правам решение 11-го апелляционного арбитражного суда. Как уже рассказывала «ТЕРРА», указанную сумму украинская компания сумела отсудить у 

5 декабря 2016, 04:03
Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самарские банки подвели итоги работы в сентябре

Самый большой объем вкладов населения в "АктивКапитал Банке" - 20 миллиардов 669 миллионов рублей. На второй позиции с показателем в 18 миллиардов 132 миллиона "Газбанк", третью строчку занимает "Кошелев-Банк", на его счетах у физлиц 10 миллиардов 870 миллионов рублей. В 

19 октября 2016, 04:50
Правительство области снова продает самолет губернатора

Правительство области снова продает самолет губернатора

Правительство Самарской области в очередной раз пытается продать принадлежащий ему самолет «Ту-154М» в ВИП-исполнении. Об этом сообщается на сайте главного управления организации торгов региона. Как уже рассказывала «ТЕРРА», в последний раз этот лот выставлялся на торги в мае, но тогда 

25 июля 2016, 10:57
В Самаре планируют установить макет самолета «ТУ-154» и спутник «Ресурс Ф-2»

В Самаре планируют установить макет самолета «ТУ-154» и спутник «Ресурс Ф-2»

Рядом с монументом ракеты на пр. Ленина могут появиться два новых объекта. Об этом сообщила директор музейно-выставочного комплекса «Самара Космическая» Елена Кузина. На площадке возле музея планируется установить макет самолета «ТУ-154». По словам Елены Кузиной, списанный самолет для этого готов 

27 мая 2014, 03:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна