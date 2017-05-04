Правительство Самарской области в очередной раз пытается продать принадлежащий ему самолет «Ту-154М» в ВИП-исполнении. Об этом сообщается на сайте главного управления организации торгов региона. Как уже рассказывала «ТЕРРА», в последний раз этот лот выставлялся на торги в мае, но тогда …