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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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В Самаре торговый комплекс приравняли к заводу

В Самаре торговый комплекс приравняли к заводу

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Публичное акционерное общество «Самарский завод «Электрощит» обратилось в областной арбитраж с требованием признать незаконными действия Администрации Самары по купле-продаже земельного участка в поселке Красная Глинка.
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17 ноября 2016, 03:52
ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

ПАО «Самарский завод «Электрощит» оспорило победу УФНС

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13 октября 2016, 04:39
За 8 месяцев 2016 года самарские налоговики собрали 219 млрд рублей

За 8 месяцев 2016 года самарские налоговики собрали 219 млрд рублей

За 8 месяцев 2016 года зафиксирован рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны от Самарской области. Поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ составили почти 219 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2015 

13 сентября 2016, 05:07
Самарский «Электрощит» проиграл налоговой 23 миллиона рублей

Самарский «Электрощит» проиграл налоговой 23 миллиона рублей

ПАО «Самарский завод «Электрощит» проиграло судебный спор региональной налоговой службе. В арбитражном суде Самарской области требовало отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за период с 2010 

31 августа 2016, 05:14
Эксперты перепроверяют подписи контрагентов завода «Электрощит»

Эксперты перепроверяют подписи контрагентов завода «Электрощит»

Продолжается судебный спор самарского завода «Электрощит» с региональной налоговой службой. В арбитражном суде Самарской области предприятие просит служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за 

23 августа 2016, 05:58
УФНС нашло подписи с признаками подделки контрагентов «Самарского завода «Электрощит»

УФНС нашло подписи с признаками подделки контрагентов «Самарского завода «Электрощит»

«Самарский завод «Электрощит» продолжает судебный спор с региональной налоговой службой. В арбитражном суде Самарской области предприятие просит служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за 

17 августа 2016, 03:19
Самарцы собирают подписи против строительства здания 11-го апелляционного арбитражного суда

Самарцы собирают подписи против строительства здания 11-го апелляционного арбитражного суда

Инициативная группа жителей настаивает, чтобы на проспекте Ленина, на участке земли, выделенном для возведения арбитражного суда, создали мемориальный комплекс имени Дмитрия Козлова. Под обращением президенту подписались более 500 человек. Для отстаивания своей позиции самарцы готовы митинговать.
Споры вокруг строительства здания арбитража 
26 января 2016, 08:02
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