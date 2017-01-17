За 8 месяцев 2016 года самарские налоговики собрали 219 млрд рублей За 8 месяцев 2016 года зафиксирован рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны от Самарской области. Поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ составили почти 219 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным показателем 2015 …