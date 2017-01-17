ПАО «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» проиграло второй судебный спор региональной налоговой службе. В 11-м апелляционном арбитражном суде предприятие пыталось оспорить победу УФНС, одержанную в областном арбитраже 7 сентября 2016 года. Компания просила служителей Фемиды отменить решение Межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области о взыскании более 23 миллионов рублей штрафов, пени и недоимок за период с 2010 по 2012 год. Как уже сообщала «ТЕРРА», представители фискальной службы посчитали, что у них есть доказательства налоговых нарушений ПАО «Самарский завод «Электрощит». После проверки трех контрагентов специалисты ведомства усомнились в том, что эти компании выполняли прописанные в договорах работы. В частности, по мнению налоговиков, работы, которые «Электрощит» оплачивал ООО «КаскадСтрой» по возведению Абдулинского рынка, а также объектов для компании «СКАДО», на самом деле проводились силами самой же компании ПАО «Самарский завод «Электрощит»». А ООО «КаскадСтрой», по мнению фискалов, имеет признаки фирмы-однодневки, которая не вела реальной деятельности, а использовалась для вывода средств с «Электрощита». В частности, полученные деньги были вложены в векселя, а затем обналичены.
В итоге областной арбитраж посчитал доводы представителей налоговой службы более обоснованными и отказал «Электрощиту» в иске. В 11-м апелляционном арбитражном суде это решение оставили без изменений. Впрочем, у компании есть возможность оспорить постановление в Поволжском арбитраже в Казани.
Отметим, основными акционерами ПАО «Самарский завод «Электрощит» являются Юрий Егоров, которому принадлежит более 39% акций компании, и Андрей Половинкин, контролирующий более 49% ценных бумаг. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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