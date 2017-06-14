Акционерное общество «Оборонпром» стало владельцем 7 с половиной процентов уставного капитала самарского завода «Кузнецов», а госкорпорация «Ростех» увеличила свою долю в предприятии до 14 процентов. Об этом говорится в сообщении компании. Изменения зафиксированы после размещения дополнительной эмиссии «Кузнецова».
Как уже сообщала «ТЕРРА», решение о ее проведении было принято в июле 2014 года. Тогда же допэмиссия была зарегистрирована. По закрытой подписке планировалось разместить 800 тысяч обыкновенных акций. За каждую из них предполагалось выручить по 10 тысяч 136 рублей. Общий объем эмиссии превысил 8 млрд 100 млн рублей. По сути - основной владелец самарского предприятия - государство. В таких случаях допэмиссия, как правило, проводится для того, чтобы инвестировать средства в актив, например, для модернизации производства. Напомню, завод «Кузнецов» является членом одной из крупнейших общественных организаций страны – «Союза машиностроителей России».
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