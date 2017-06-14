Оборонные заводы могут заняться выпуском медоборудрования и радиоэлектроники На предприятия оборонно-промышленного комплекса может вернуться конверсия. Госкорпорация «Ростех» и Внешэкономбанк заявили о планах по созданию совместной компании, целью которой станет вовлечение заводов ВПК в процесс выпуска гражданской продукции. По мнению экспертов, наиболее перспективными рынками, где у предприятий отрасли есть …