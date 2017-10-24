Чиновники самарской мэрии допустили ошибку, из-за которой местное управление Федеральной антимонопольной службы приостановило резонансную продажу 26 нежилых помещений, объявленную департаментом управления имуществом. Основанием послужила жалоба одного из потенциальных участников аукциона, который не смог принять в нем участие из-за ошибки в адресе организатора - вместо дома №124а по улице Фрунзе в официальных извещениях и информсообщениях был указан дом №124. Без литеры. При этом по указанным телефонам никто не отвечал, а в офисе самого департамента предоставить точную информацию не смогли. Тогда заявитель решил самостоятельно проверить правильность указанного на торгах адреса. Оказалось, что это жилой дом.
Тут же была написана жалоба в ФАС. Напомним, самарская мэрия планировала выручить от данной распродажи муниципальной недвижимости минимум 75 миллионов рублей. К слову, в плане приватизации в том числе значатся 10 зданий, относящихся к объектам культурного наследия.
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