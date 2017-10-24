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«Бункер S» Эфир передачи от 17 октября 2017г 
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Материалы по теме:

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

ФАС возбудила дело о картеле поставщиков медицинских изделий

Федеральная антимонопольная служба РФ завела дело о картеле поставщиков медицинских изделий на 185 аукционах. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, участники закупок на поставку эндопротезов, имплантов для остеосинтеза, расходных материалов для травматологии и прочих 

23 октября 2017, 03:04
На аукционе в Париже продали «Мону Лизу» с усами и бородой за $750 тысяч

На аукционе в Париже продали «Мону Лизу» с усами и бородой за $750 тысяч

Полотно живописца Марселя Дюшана (1887-1968), на котором изображена Мона Лиза с усами и бородой, ушла с молотка на аукционе Sotheby's в столице Франции за €632,5 тыс. (порядка $750 тыс.). Об этом рассказывают зарубежные агентства.
Картина мастера, получившая наименование L.H.O.O.Q., поначалу 

23 октября 2017, 12:15
Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»

Судятся из-за денег: мэрия Самары против «Евразийской корпорации автовокзалов»

Продолжается спор мэрии Самары и «Евразийской корпорации автовокзалов». Судятся из-за денег, которые перевозчик заплатил за участок земли площадью 42 тысячи квадратных метров под самарским транспортным узлом, но потом эту сделку купли-продажи признали ничтожной. Одиннадцатый апелляционный арбитражный суд постановил взыскать с 

23 октября 2017, 10:57
В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС

В Самаре «НТВ-Плюс» наказали за СМС

Самарское управление ФАС уличило известную компанию «НТВ-Плюс» в нарушении закона о рекламе. С жалобой на общество в антимонопольную службу обратился гражданин, которому в июне 2016 года пришло следующее смс-сообщение: «С 27.06 вещание каналов НТВ-ПЛЮС переведено в формат MPEG4. При невозможности 

23 октября 2017, 10:49
Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура обязала мэрию Самары заплатить 130 миллионов рублей

Прокуратура Самары уличила мэрию города в заключении муниципальных контрактов, на оплату которых денег в бюджете предусмотрено не было. Так, например, "Межрегиональная лизинговая компания", согласно договору , в срок до 2021 года должна предоставить городу 20 односекционных низкопольных трамваев и столько 

17 октября 2017, 07:06
Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям

Итоги VI аукциона «Самарский»: 3 500 000 рублей направят на помощь детям

55 живописных картин, на которых изображены пейзажи Поволжья и Крымского полуострова, натюрморты и зарисовки. Художники из Москвы, Самары, Пензы, Севастополя, Луганска и других городов передали в дар фонду «Радость» свои лучшие работы. Их представили на благотворительном аукционе «Самарский». Центральное место 
17 октября 2017, 01:17
Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила перечень документов у авиаперевозчиков для проверки ценообразования в рамках масштабной системы бронирования (GDS) и управления доходами. Об этом рассказал «Коммерсант». Список составлен на четырех листах и включает в себя 21 документ.
В «Аэрофлоте» и S7 

17 октября 2017, 11:08
ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

ФАС предложила снизить цены на контрацептивы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой проработать вопрос об уменьшении стоимости презервативов для борьбы с инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В соответствии со стратегией по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

16 октября 2017, 02:14
Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Британка продает свой дом в центре Лондона за три доллара

Жительница Великобритании продает свой дом в центре Лондона за символическую сумму в 3 доллара. Об этом сообщает Рейтер. Жилье находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Темзы.
Как следует из объявления, речь идет о  трехкомнатном доме с садом. 

16 октября 2017, 09:50
Все незаконные носители рекламы в Самаре будут устранены

Все незаконные носители рекламы в Самаре будут устранены

К чемпионату мира по футболу всю Самару избавят от незаконной рекламы. О намерении провести радикальную ревизию в городе заявили в мэрии. Будут проверены на законность размещения не только классические щиты 3х6, но и реклама на фасадах, заборах, штендерах, перетягах, панно. 

13 октября 2017, 09:46
В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

1 октября в Самаре завершилась работа городских фонтанов, сообщает мэрия. В течение текущей недели специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" планируют подготовить объекты к консервации. В этом году пробный запуск фонтанов традиционно был приурочен к общегородскому субботнику, который прошел 22 апреля, а уже 

2 октября 2017, 04:46
Не уйдет с молотка: Похищенную в России картину Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии

Не уйдет с молотка: Похищенную в России картину Айвазовского сняли с торгов в Швейцарии

В Швейцарии с торгов сняли полотно всемирно известного живописца Ивана Айвазовского «Вид на Ревель», похищеннное из собрания музея-заповедника «Дмитровский кремль» более 40 лет назад. Об этом рассказывают российские информагентства со ссылкой на представителя МВД РФ.
Как отмечается, российское бюро Интерпола 

29 сентября 2017, 05:16
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