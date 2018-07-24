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4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
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23 июля 2018, 03:30
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Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка
Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). …
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20 июля 2018, 08:26
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29
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В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка
Питомицы Центра восстановления леопарда в Сочи, самки Андреа и Черри практически одновременно стали мамами. Андреа вместе с двумя котята прячется в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По мнению специалистов, состояние самки и ее потомства можно оценить как «нормальное». Практически …
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5 июня 2018, 11:02
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре
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19 февраля 2018, 01:22
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Видео: в канадском зоопарке три панды "растерзали" снеговика
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15 января 2018, 09:50