1
05
47
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888    888   .d8888b.   8888888888  888        .d8888b.    d888   
 d88P  Y88b  888    888  d88P  Y88b  888         888       d88P  Y88b  d8888   
 888    888  888    888         888  888         888            .d88P    888   
 Y88b. d888  8888888888       .d88P  8888888     88888b.       8888"     888   
  "Y888P888  888    888   .od888P"   888         888 "88b       "Y8b.    888   
        888  888    888  d88P"       888         888  888  888    888    888   
 Y88b  d88P  888    888  888"        888         888  888  Y88b  d88P    888   
  "Y8888P"   888    888  888888888   8888888888  888  888   "Y8888P"   8888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Самарцам предлагают выбрать новое место для зоопарка

Жителям Самары предлагают выбрать новое место для размещения зоопарка. Голосование проводится в приложении «Вместе Самарская область». На выбор предлагается три варианта: зоопарк могут перенести в микрорайон Южный город, разместить на территории за больницей имени Середавина (она находится на улице Ташкентской). 
20 июля 2018, 08:26
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество 
18 июля 2018, 10:23
Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

 Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и 
17 июля 2018, 12:29
В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка

В Центре восстановления леопарда в Сочи родились три котенка

Питомицы Центра восстановления леопарда в Сочи, самки Андреа и Черри практически одновременно стали мамами. Андреа вместе с двумя котята прячется в логове, за животными ведется постоянное видеонаблюдение. По мнению специалистов, состояние самки и ее потомства можно оценить как «нормальное». Практически 
5 июня 2018, 11:02
В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского. Такое название этот редкий вид получил в честь известного русского путешественника, который первым описал его в пустынных степях Китая и Монголии, возвращаясь из второй экспедиции по Центральной Азии. Это лошадки с характерной вертикально стоящей гривой 

21 февраля 2018, 07:02
Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре

Двое котят родились у леопардов Фелиции и Хана в Самаре

В Самаре у дальневосточного леопарда Хана появились наследники. Его подруга Фелиция родила ему двух котят – оба мальчики. Об этом сообщили сотрудники Самарского зоопарка. Детеныши появились на свет еще в прошлом 
19 февраля 2018, 01:22
Видео: в канадском зоопарке три панды

Видео: в канадском зоопарке три панды "растерзали" снеговика

Зоопарк канадского города Торонто опубликовал на Youtube видео, которое стало настоящим хитом интернета. Героями ролика стали три панды, которых зовут Эр Шун, Цзя Панап и Цзя Юйю. Звери обнаружили в своем вольере снеговика, и новое соседство им явно пришлось не 
15 января 2018, 09:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх