В Самаре бывший зек избил адвоката и прострелил ему ногу Преступление произошло еще 29 апреля этого года, передает ГУ МВД по Самарской области. В одном из дворов на Карла Маркса неизвестный злоумышленник избил адвоката, а после прострелил ему ногу. Пострадавший был доставлен в медучреждение с множественными переломами и синяками.



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