Самарское адвокатское бюро RBL и международная юридическая фирма GRATA International (Алмаата, Казахстан) приняли решение об объединении. GRATA International - юридическая фирма, основанная в 1992 году и работающая в 22 странах мира. Адвокатское бюро RBL было образовано в 2006 году. Его партнерами являются Дмитрий Самигуллин, Денис Герасимов, Александра Левенкова, Алексей Беляков, и Ярослав Сотников.
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Сотрудниками ФСБ в Самаре задержан очередной адвокат
Сотрудники самарского управления Федеральной службы безопасности задержали адвоката коллегии «Пульс Времени» по подозрению в мошенничестве.
Александр Силуянов требовал три миллиона рублей у многодетной семьи за якобы возможное содействие в условно-досрочном освобождении родственницы-заключенной. По словам пострадавших, угрожал в случае отказа усложнить …
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2 ноября 2016, 05:03
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Адвокат фигуранта по делу ВКБ вымогал деньги у сотрудника ГИБДД
Нестандартной истории положили внезапный конец оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности.
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5 октября 2016, 01:11
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В Самаре бывший зек избил адвоката и прострелил ему ногу
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13 августа 2016, 04:53
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В Оренбурге задержана адвокат, вымогавшая 2,7 миллиона рублей
Детали этой истории излагают региональные СМИ, ссылаясь на предоставленные правоохранителями сведения. Фабула такова. 32-летняя жительница Оренбурга осуществляла адвокатскую практику в областном центре. В прошлом месяце она сообщила одному из предпринимателей о том, что в отношении него заведено уголовное дело по …
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6 апреля 2016, 05:50
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В России появился спрос на «специалистов по санкциям»
По утверждению экспертов, в Российской Федерации в последнее время наблюдается спрос на юристов, занимающихся «санкционным консультированием», сообщает журнал «Коммерсантъ-Деньги». У ряда финансово-кредитных учреждений открыты вакансии типа «ведущий специалист по контролю международных санкций». Услуги по санкционному консультированию сейчас востребованы гораздо больше, …
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18 января 2016, 10:56
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В Самаре запущена бесплатная правовая онлайн-консультация
Новый интернет-портал «Грамотныйгорожанин.рф» открыт для пользователей. Проект получил поддержку администрации Самары. Ресурс помогает пользователям правильно оформить и по адресу направить обращение в различные инстанции для решения актуальных вопросов, будь то неправильно припаркованное авто или открытый люк. Разделы сайта позволят грамотно …
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1 сентября 2014, 09:29
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Из Самары в Крым отправится паром с медиками и юристами
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10 апреля 2014, 01:42