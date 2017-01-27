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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 января 2017г 
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Материалы по теме:

Сотрудниками ФСБ в Самаре задержан очередной адвокат

Сотрудниками ФСБ в Самаре задержан очередной адвокат

Сотрудники самарского управления Федеральной службы безопасности задержали адвоката коллегии «Пульс Времени» по подозрению в мошенничестве.
Александр Силуянов требовал три миллиона рублей у многодетной семьи за якобы возможное содействие в условно-досрочном освобождении родственницы-заключенной. По словам пострадавших, угрожал в случае отказа усложнить 
2 ноября 2016, 05:03
Адвокат фигуранта по делу ВКБ вымогал деньги у сотрудника ГИБДД

Адвокат фигуранта по делу ВКБ вымогал деньги у сотрудника ГИБДД

Нестандартной истории положили внезапный конец оперативники регионального управления Федеральной службы безопасности.
Председатель "Губернской" коллегии адвокатов Александр Чичёв задержан у своего офиса на улице Партизанской при получении 150 тысяч рублей. Деньги он потребовал у сотрудника ГИБДД в качестве компенсации морального вреда 

5 октября 2016, 01:11
В Самаре бывший зек избил адвоката и прострелил ему ногу

В Самаре бывший зек избил адвоката и прострелил ему ногу

Преступление произошло еще 29 апреля этого года, передает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из дворов на Карла Маркса неизвестный злоумышленник избил адвоката, а после прострелил ему ногу. Пострадавший был доставлен в медучреждение с множественными переломами и синяками.
 
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13 августа 2016, 04:53
В Оренбурге задержана адвокат, вымогавшая 2,7 миллиона рублей

В Оренбурге задержана адвокат, вымогавшая 2,7 миллиона рублей

Детали этой истории излагают региональные СМИ, ссылаясь на предоставленные правоохранителями сведения. Фабула такова. 32-летняя жительница Оренбурга осуществляла адвокатскую практику в областном центре. В прошлом месяце она сообщила одному из предпринимателей о том, что в отношении него заведено уголовное дело по 
6 апреля 2016, 05:50
В России появился спрос на «специалистов по санкциям»

В России появился спрос на «специалистов по санкциям»

По утверждению экспертов, в Российской Федерации в последнее время наблюдается спрос на юристов, занимающихся «санкционным консультированием», сообщает журнал «Коммерсантъ-Деньги». У ряда финансово-кредитных учреждений открыты вакансии типа «ведущий специалист по контролю международных санкций». Услуги по санкционному консультированию сейчас востребованы гораздо больше, 
18 января 2016, 10:56
В Самаре запущена бесплатная правовая онлайн-консультация

В Самаре запущена бесплатная правовая онлайн-консультация

Новый интернет-портал «Грамотныйгорожанин.рф» открыт для пользователей. Проект получил поддержку администрации Самары. Ресурс помогает пользователям правильно оформить и по адресу направить обращение в различные инстанции для решения актуальных вопросов, будь то неправильно припаркованное авто или открытый люк. Разделы сайта позволят грамотно 

1 сентября 2014, 09:29
Из Самары в Крым отправится паром с медиками и юристами

Из Самары в Крым отправится паром с медиками и юристами

В рамках оказания помощи жителям Крыма из Самары в Керченский пролив будет направлен паром «СП-103» с медиками и юристами. Сейчас объявлен конкурс на выбор названия для судна. На полуостров отправятся специалисты Самарского областного госпиталя ветеранов войн, а также группа правоведов, 

10 апреля 2014, 01:42
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