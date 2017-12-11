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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

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"Авиаагрегат" выпустил более 7 миллиардов акций

АО "Авиаагрегат" зарегистрировало дополнительную эмиссию ценных бумаг. Как говорится в сообщении компании, речь идет о размещении 7 миллиардов 300 миллионов 255 тысяч акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Таким образом, суммарная стоимость пакета - чуть больше 730 миллионов рублей.
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Перспективы развития российской авиации обсудили участники выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации "Ростех".

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«Авиаагрегат» размещает акции

«Авиаагрегат» размещает акции

ОАО "Авиаагрегат" объявило о дополнительной эмиссии ценных бумаг. Речь идет о размещении 7 миллиардов 300 миллионов обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой - 10 копеек. Таким образом, цена пакета - 730 миллионов рублей. Акции размещаются по закрытой подписке, и будут 

27 апреля 2016, 02:43
Генеральный директор ОАО

Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат" досрочно прекратил свои полномочия

У ОАО "Авиаагрегат" сменилось руководство. Такое решение приняло общее собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, досрочно прекращены полномочия генерального директора Андрея Петричко, его место занял Павел Майоров. Контракт с ним заключен на 3 года.

В апреле Майоров был 
20 августа 2015, 04:49
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