Соответствующую сделку одобрил совет директоров предприятия. Поставки будут выполняться в рамках контракта, заключенного с республикой "Рособоронэкспортом" и холдингом "Технодинамика". "Авиаагрегат" является 100-процентной дочкой последнего.
Стоимость сделки составляет почти 145 миллионов рублей. Какая именно номенклатура изделий будет поставляться в Мьянму, не сообщается.
Самарское предприятие занимается производством шасси для военной и гражданской авиации, а также гидроцилиндров для различной техники. АО "Авиаагрегат" является членом одной из крупнейших общественных организаций страны - "Союза машиностроителей России".
|
"Авиаагрегат" выпустил более 7 миллиардов акций
АО "Авиаагрегат" зарегистрировало дополнительную эмиссию ценных бумаг. Как говорится в сообщении компании, речь идет о размещении 7 миллиардов 300 миллионов 255 тысяч акций номинальной стоимостью 10 копеек каждая. Таким образом, суммарная стоимость пакета - чуть больше 730 миллионов рублей.
|
19 мая 2016, 02:37
|
Концепцию стратегии долгосрочного развития авиапрома России разрабатывают в Самаре
Перспективы развития российской авиации обсудили участники выездного заседания Комитета по авиационной промышленности Союза машиностроителей России на базе самарского предприятия «Авиаагрегат», входящего в холдинг «Технодинамика» госкорпорации "Ростех".
Открывая заседание, первый вице-президент СоюзМаш России, первый зампред думского Комитета по промышленности Владимир Гутенев отметил, …
|
6 мая 2016, 04:29
|
«Авиаагрегат» размещает акции
ОАО "Авиаагрегат" объявило о дополнительной эмиссии ценных бумаг. Речь идет о размещении 7 миллиардов 300 миллионов обыкновенных именных бездокументарных акций. Номинальная стоимость каждой - 10 копеек. Таким образом, цена пакета - 730 миллионов рублей. Акции размещаются по закрытой подписке, и будут …
|
27 апреля 2016, 02:43
|
Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат" досрочно прекратил свои полномочия
|
20 августа 2015, 04:49