Генеральный директор ОАО "Авиаагрегат" досрочно прекратил свои полномочия У ОАО "Авиаагрегат" сменилось руководство. Такое решение приняло общее собрание акционеров. Как говорится в сообщении компании, досрочно прекращены полномочия генерального директора Андрея Петричко, его место занял Павел Майоров. Контракт с ним заключен на 3 года.



В апреле Майоров был …