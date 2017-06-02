Самарское городское кладбище может уйти под землю. «ТЕРРА» уже рассказывала о том, что территория погоста затапливается фекальными стоками, которые идут мимо неработающей насосно-фильтровальной станции. И это далеко не единственная проблема в сфере ритуальных услуг Самарской области.
Ольга Брусянцева - одна из многих, кто этой весной просто не смог добраться до места захоронения своих родных. Городское кладбище на улице Лунной постоянно затапливают канализационные стоки с соседних предприятий. Проблема тянется долгие годы.
Ольга Брусянцева, житель г.о. Самара:
- Поставили новый памятник, выложили плиткой и бесполезно - писали заявления во всевозможные инстанции, обращались неоднократно.
Грунтовые воды и канализационные стоки размывают глубокие слои грунта. По некоторым данным, под кладбищем размещаются карстовые породы, в которых могут образоваться пустоты. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, это может быть чревато провалами грунта. Еще одна масштабная проблема - комплексное благоустройство территории.
Сергей Любавин, директор Союза ритуальных организаций "Ритуал":
- У нас кладбища сейчас в настоящее время убираются не в должном объеме, и договор по состоянию на второе июня 2017, договор на техническое содержание кладбищ отсутствует. МП за счет собственных денег 5 месяцев убирает все кладбища и вывозят мусор. Оно, конечно, не может справиться без финансирования.
По-прежнему болевой точкой остается мошенничество в ритуальной сфере.
Андрей Вильдеев, председатель Самарской региональной общественной организации по защите прав потребителей "Благо":
- Зачастую получается так, что прибывший похоронный агент оказывается на пороге дома быстрее, чем скорая или полиция, ритуальные агенты приобретают за немалые суммы - в Самаре это 15-18 тысяч рублей - информацию об умерших гражданах у недобросовестных сотрудников медицинских учреждений и сотрудников полиции.
Основной закон, который регулирует ритуальную сферу - безнадежно устарел, считают парламентарии. Он датирован 1995 годом. Для решения многих системных вопросов необходимо обновление правовых основ. Еще одна актуальная проблема ритуальной сферы региона - отсутствие крематория. Объект мог бы сэкономить сотни миллионов рублей. Несколько лет назад проект крематория даже начал было разрабатываться, однако дальше этого этапа дело не продвинулось.
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