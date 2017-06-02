В России выявят нелегальные похоронные службы Минстрой России предложил создать реестр специализированных похоронных служб, а также ввести штрафы до 250 тысяч рублей для организаций, ведущих деятельность без включения в перечень. В ведомстве отмечают, похоронное обслуживание населения является одной из наиболее социально значимых сфер. Каждый год в …