Поводом для проверки послужила реклама услуг ООО "Империалъ" и ООО "Империал". Как сообщают антимонопольщики, на баннерах предпринимателей была размещена такая информация: "Империалъ - часовой ломбард... Золото, швейцарские часы, бренды, антиквариат, телефоны, техника, залог, скупка реализация".
Однако, согласно данным ЕГРЮЛ, ни одна из фирм не является ломбардом. Их официальная деятельность - продажа б/у товаров. Дополнительный вид дохода - изготовление бижутерии и ювелирных украшений.
Кроме того, в тексте одной из рекламы содержится указание на предоставление Обществом финансовых услуг, а именно залога, но не указано лицо, которое оказывает данную услугу, что содержит признаки нарушения рекламного законодательства.
В отношении компаний возбуждены административные дела.
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