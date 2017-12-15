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Материалы по теме:

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при 

15 декабря 2017, 05:59
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта в микрорайон Южный Город. Фото автобуса с номером 401 появились в соцсети.

"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

Согласно 
30 ноября 2017, 02:31
Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к 

28 ноября 2017, 10:10
Самара: Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС

Самара: Дмитрий Азаров прокомментировал заявление ФАС

Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову "о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства". Примерно месяц назад глава региона, выступая публично, обратил внимание на ситуацию с незначительным объемом местных продуктов на полках 

15 ноября 2017, 03:57
В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

В Самарское УФАС пожаловались на РЖД

Управление ФАС по Самарской области возбудило в отношении филиала ОАО «РЖД» Куйбышевской железной дороги дело по признакам нарушения требований антимонопольного законодательства. Поводом послужило обращение компании «ВолгаУралТранс», которая является собственником железнодорожных путей необщего пользования, примыкающих к станциям Безымянка, Кряж, Жигулевское Море, 

8 ноября 2017, 06:01
В Самаре оштрафовали экс-директора «Медсимвола»

В Самаре оштрафовали экс-директора «Медсимвола»

Бывший директор компании «Медсимвол» выплатил штраф в размере 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в среду в управлении Федеральной Антимонопольной Службы по Самарской области. Ведомство признало экс-руководителя виновным в нарушении Закона о защите конкуренции - он, по данным ФАС, заключил 

30 августа 2017, 04:29
Подробности визита замминистра образования и науки России в школу в Южном городе

Подробности визита замминистра образования и науки России в школу в Южном городе

В Южном городе накануне встречали заместителя министра образования и науки России Татьяну Синюгину. Она побывала в новой школе, которая откроет свои двери уже 1 сентября. Строительство обошлось в 727 млн рублей. Львиная часть средств поступила из федерального бюджета.
Школа в 

17 августа 2017, 05:55
В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

В «Южном городе» появились улицы Эльдара Рязанова и Петра Алабина

В «Южном городе» дали названия нескольким улицам. Одна теперь будет носить имя легендарного кинорежиссера, сценариста, поэта и драматурга Эльдара Рязанова, который родился в нашем городе.
Еще одну улицу назвали в честь Петра Алабина – государственного и общественного деятеля, внесшего очень 

25 мая 2017, 11:55
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