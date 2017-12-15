Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле 2017-го. По версии надзорного органа, победитель аукциона - ООО «Горизонт» заранее получил все необходимые сведения для того, чтобы полностью выполнить требования, обозначенные в сопроводительной документации.
«Заказчик, который должен был выбрать подрядчика на основе торгов, определили его до этого фактически и совершал все действия, направленные на то, чтобы уже конкретный участник начинал выполнять работы и, соответственно, все, что делалось далее - имитация торгов, проведение торгов, аукционов, свелось к тому, что один участник победил бы и он же продолжал вести строительство», - сообщил руководитель УФАС по Самарской области Леонид Пак
В роли заказчика выступает структура регионального минстроя – «Управление капитального строительства». В ходе расследования выяснилось, что застройщик микрорайона - ООО «ЮГ-1», к слову, как и «Горизонт» подконтрольное бизнесмену Николаю Чудаеву, безвозмездно передало УКС всю проектную документацию на поликлинику. Однако, представители упраления капстроительства не видят в этом ничего предосудительного.
«Мы опять заявляем, что мы свои действия не согласовывали ни в период проведения торгов, ни до этого. Наша роль здесь заключалась только в том, что мы получили проектную документацию, подготовили аукционную документацию и разместили закупку», - заявил представитель ГКУ «УКС» Давид Саргсян.
Между тем, именно руководство управления в том случае, если их вина будет доказана, ждут самые суровые санкции. В рамках антимонопольного дела юридическим и должностным грозят штрафы, а последние и вовсе могут быть дисквалифицированы после соответствующего обращения в суд. Кроме того, если найдутся основания, то дальнейшим расследованием уже уголовного дела займутся правоохранительные органы.
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