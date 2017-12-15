Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при …