Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила внести изменения в указанную схему. По нормативным документам, органы МСУ, в случае принятия решения о внесении поправок в документ, обязаны в течение 3-х календарных дней разместить об этом соответствующую информацию на официальном сайте. Однако сделано это было позже предусмотренного законом срока. Кроме того, мэрия при работе над документом не соблюла условия, предусмотренные постановлением Правительства России.
|
В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег
|
28 мая 2018, 02:05
|
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами
Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».
В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был …
|
27 мая 2018, 12:05
|
Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью
Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на …
|
27 мая 2018, 11:41
|
Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью
Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки - 75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».
Предполагаемый район поиска …
|
26 мая 2018, 04:06
|
Самарцу пришло СМС о розыгрыше Beeline, и он пожаловался в ФАС
Самарские анотимонопольщики уличили в нарушении «Закона о рекламе» компанию «ВымпелКом», работающую под брендом «Билайн». Поводом для разбирательств послужило заявление одного из местных жителей, согласно которому на его номер телефона с абонентского номера с подписью «Beeline» поступило рекламное сообщение следующего содержания: …
|
18 мая 2018, 11:33
|
Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники
|
11 мая 2018, 02:08
|
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области
|
11 мая 2018, 12:19
|
ФАС завела дело против АвтоВАЗа
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных …
|
21 апреля 2018, 05:38
|
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу
Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».
В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. …
|
18 апреля 2018, 07:09
|
Самарские дорожники «отличились» в Пензе
|
16 апреля 2018, 12:58
|
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары
Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.
Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых …
|
1 марта 2018, 09:32
|
В блогах: график секретных отчетных встреч чиновников перед жителями
Блогер agaranin выложил график секретных, как он пишет, отчетных встреч чиновников Кировского района перед жителями по "Комфортной среде".
"Знакомый депутат переслал мне данный документ. - поясняет автор. - График был разослан неделю назад всем депутатам Кировского района. Попробуйте …
|
13 февраля 2018, 08:01