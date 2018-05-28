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Материалы по теме:

В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

В Самарской области пьяный старпом судна уснул за штурвалом и оно врезалось в берег

25 мая в Сызранском районе произошло ЧП на воде. Около села Печерское в берег Волги врезался сухогруз. На борту судна находились 14 человек и 2900 тонн зерна, которое было отправлено в Крым.

По информации силовиков, причиной происшествия стал человеческий 
28 мая 2018, 02:05
«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

«Они так похожи на леденцы!»: В Сызрани 3-летний ребенок отравился гормональными препаратами

Несовершеннолетний с отравлением был госпитализирован в местную горбольницу. Об этом пишет «КТВ ЛУЧ».

В Сызрани 3-летний ребенок, увидев яркие разноцветные таблетки, съел их, приняв за леденцы. На самом деле это оказались … гормональные препараты. С отравлением он был 
27 мая 2018, 12:05
Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

Ползучее нашествие: Ядовитые змеи атаковали детские площадки под Сызранью

Уже несколько дней жители поселка Новокашпирский Сызранского района используют лопаты как средство самообороны. Именно с помощью них они защищаются от змей, которые, по словам людей, начали заполонять поселок.
 
Как передает «КТВ-Луч», чаще всего «ползучих гадов» сельчане видят на 
27 мая 2018, 11:41
Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью

Две бабушки – 75 и 82 лет – заблудились в лесу под Сызранью

Вчера, 25 мая, спасатели Сызранского ПСО отправились в лесной массив недалеко от села Рамено, где в лесу заблудились пенсионерки -  75 и 82 лет. В поисково-спасательной операции участвовали спасатели, полиция и лесники, передает портал «Волга-Ньюс».

Предполагаемый район поиска 
26 мая 2018, 04:06
Самарцу пришло СМС о розыгрыше Beeline, и он пожаловался в ФАС

Самарцу пришло СМС о розыгрыше Beeline, и он пожаловался в ФАС

Самарские анотимонопольщики уличили в нарушении «Закона о рекламе» компанию «ВымпелКом», работающую под брендом «Билайн». Поводом для разбирательств послужило заявление одного из местных жителей, согласно которому на его номер телефона с абонентского номера с подписью «Beeline» поступило рекламное сообщение следующего содержания: 

18 мая 2018, 11:33
Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники

В Самаре чиновники готовы потратить почти 1 млн 400 тысяч рублей на сувениры с символикой города. Соответствующий тендер был размещен на портале госзакупок. Речь идет о чайных наборах, картинах, подстаканниках, банных комплектах, галстуках и портмоне, визитницах и сувенирных куклах.
Победителем 

11 мая 2018, 02:08
Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

Азаров подписал закон об отмене доплат к пенсиям чиновников Самарской области

В Самаре глава региона Дмитрий Азаров подписал закон, касающийся изменений доплат ушедшим на пенсию областным чиновникам. С 1 июня 2018 года доплаты к пенсиям из бюджета Самарской области будут получать только те чиновники, которые проработали в регионе не менее десяти 

11 мая 2018, 12:19
ФАС завела дело против АвтоВАЗа

ФАС завела дело против АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных 

21 апреля 2018, 05:38
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Дело о «елочном сговоре» завело УФАС на чиновников Самары

Управление ФАС по Самарской области заподозрило мэрию Самары, городской департамент управления имуществом и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении Закона о защите конкуренции.

Поводом для возбуждения дела послужило заявление фирмы «Мираж». Бизнесмены пожаловались, что МП заключает договоры на размещение нестационарных торговых 

1 марта 2018, 09:32
В блогах: график секретных отчетных встреч чиновников перед жителями

В блогах: график секретных отчетных встреч чиновников перед жителями

Блогер agaranin выложил график секретных, как он пишет, отчетных встреч чиновников Кировского района перед жителями по "Комфортной среде".

"Знакомый депутат переслал мне данный документ. - поясняет автор. - График был разослан неделю назад всем депутатам Кировского района. Попробуйте 
13 февраля 2018, 08:01
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