Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти Утро 6 июня в Тольятти началось с крупного ДТП. Примерно в 5:50 45-летний водитель маршрутного такси ехал по улице Громовой. Около дома №49 он начал выезжать со второстепенной дороги. При этом он не пропустил другую маршрутку «Форд», у которой было …