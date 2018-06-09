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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Новый картельный сговор на 1,2 млрд рублей в сфере медпоставок выявили в Самаре

Новый картельный сговор на 1,2 млрд рублей в сфере медпоставок выявили в Самаре

В Самарской области активисты проекта «За честные закупки» выявили картельный сговор на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. В антиконкурентных соглашениях при поставке медизделий в областные больницы подозреваются четыре фирмы: «Экспо-Мед», «Грант Плюс», «ВМ-СЕРВИС» и «Веста-М». По данным проверки, компании 

7 июня 2018, 08:02
Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти

В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
6 июня 2018, 02:49
В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия 

6 июня 2018, 11:29
Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти

Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти

Утро 6 июня в Тольятти началось с крупного ДТП. Примерно в 5:50 45-летний водитель маршрутного такси ехал по улице Громовой. Около дома №49 он начал выезжать со второстепенной дороги. При  этом он не  пропустил другую маршрутку «Форд», у которой было 
6 июня 2018, 09:36
Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти

В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.

«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 

5 июня 2018, 04:02
Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани

Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила 

28 мая 2018, 08:01
Самарцу пришло СМС о розыгрыше Beeline, и он пожаловался в ФАС

Самарцу пришло СМС о розыгрыше Beeline, и он пожаловался в ФАС

Самарские анотимонопольщики уличили в нарушении «Закона о рекламе» компанию «ВымпелКом», работающую под брендом «Билайн». Поводом для разбирательств послужило заявление одного из местных жителей, согласно которому на его номер телефона с абонентского номера с подписью «Beeline» поступило рекламное сообщение следующего содержания: 

18 мая 2018, 11:33
В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»

В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»

В паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» взывают к мэрии города, чтобы она наконец-то занялась вечной проблемой практически полного отсутствия общественных туалетов в центре. Горе тому самарцу или гостю города-курорта, которому, уж извините за подробности, приспичит где-нибудь 
17 мая 2018, 10:24
ФАС завела дело против АвтоВАЗа

ФАС завела дело против АвтоВАЗа

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных 

21 апреля 2018, 05:38
В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Организацию 
7 февраля 2018, 09:52
Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска

Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
Согласно 

19 января 2018, 01:25
Тольяттинские чиновники хотят взыскать с дизайнеров 3,4 млн рублей

Тольяттинские чиновники хотят взыскать с дизайнеров 3,4 млн рублей

Принципиальные чиновники в Тольятти. Местная мэрия снова начала судиться с подрядчиками из-за неустойки по муниципальному контракту. На этот раз горадминистрация требует 3 миллиона 400 тысяч рублей от разработчика проекта «Выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля». 

12 января 2018, 02:10
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