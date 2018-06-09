Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти. Ведомство уличило чиновников в нарушении законов о защите конкуренции и требований антимонопольного законодательства. Надзорный орган выявил, что горадминистрация передала в безвозмездное пользование четыре нежилых помещения, расположенных на территории Автограда в Центральном и Комсомольском районах. По закону так делать нельзя - передача государственного или муниципального имущества конкретному лицу без проведения торгов создает для него преимущественные условия, препятствует доступу к ресурсу неопределенному кругу организаций.
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Новый картельный сговор на 1,2 млрд рублей в сфере медпоставок выявили в Самаре
В Самарской области активисты проекта «За честные закупки» выявили картельный сговор на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. В антиконкурентных соглашениях при поставке медизделий в областные больницы подозреваются четыре фирмы: «Экспо-Мед», «Грант Плюс», «ВМ-СЕРВИС» и «Веста-М». По данным проверки, компании …
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7 июня 2018, 08:02
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Годовалый мальчик погиб, выпав из окна в Тольятти
В Тольятти произошла очередная трагедия с участием ребенка. 6 июня около 10:20 с четвертого этажа дома на улице Чапаева упал годовалый ребенок. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители, сообщает Волга Ньюс.
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6 июня 2018, 02:49
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В хищении 200 млн рублей у дольщиков обвинили председателя ЖСК в Тольятти
Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение в отношении председателя тольяттинского ЖСК «Жасмин-Дом». Его обвиняют в хищении у дольщиков более 200 миллионов рублей. По версии следствия, бизнесмен с октября 2011 года по декабрь 2016-го заключил со 123 гражданами договоры долевого участия …
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6 июня 2018, 11:29
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Видео жуткого ДТП: 7 человек попали в больницу после столкновения двух маршруток в Тольятти
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6 июня 2018, 09:36
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Завод по выпуску макарон откроют в Тольятти
В Тольятти будут выпускать макароны. Новый завод создаст ООО «Парма», которая стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР Тольятти). Соглашение с компанией было подписано 1 июня.
«Целью проекта является создание и запуск завода по производству макарон. Общая стоимость проекта составляет 50 …
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5 июня 2018, 04:02
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Самарское УФАС возбудило дело против мэрии Сызрани
Региональные антоимонопольщики возбудили дело против мэрии Сызрани. Чиновников уличили в неисполнении требований ведомства в части актуализации схемы теплоснабжения города. На горадминистрацию в ФАС пожаловалась «Сызранская теплоэнергетическая компания». Проверка установила, что местная "Жилищно-эксплуатационная служба" направила в мэрию письмо, в котором попросила …
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28 мая 2018, 08:01
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Самарцу пришло СМС о розыгрыше Beeline, и он пожаловался в ФАС
Самарские анотимонопольщики уличили в нарушении «Закона о рекламе» компанию «ВымпелКом», работающую под брендом «Билайн». Поводом для разбирательств послужило заявление одного из местных жителей, согласно которому на его номер телефона с абонентского номера с подписью «Beeline» поступило рекламное сообщение следующего содержания: …
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18 мая 2018, 11:33
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В блогах: «Жуткий туалетный квест по-самарски»
В паблике «Новости Самары - Самара life» соцсети «ВКонтакте» взывают к мэрии города, чтобы она наконец-то занялась вечной проблемой практически полного отсутствия общественных туалетов в центре. Горе тому самарцу или гостю города-курорта, которому, уж извините за подробности, приспичит где-нибудь …
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17 мая 2018, 10:24
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ФАС завела дело против АвтоВАЗа
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении АвтоВАЗа по признакам координации экономической деятельности уполномоченных дилеров. В результате проверки автозавода ФАС выявила признаки влияния на автоторговцев в части организованного проведения техобслуживания автомобилей. Это влияние, по мнению службы, заключалось в информационных …
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21 апреля 2018, 05:38
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В Самаре снесут кафе на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе
Мэрия областного центра приняла решение о принудительном сносе кафе «Самарка». Это заведение расположено на пересечении улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе в Советском районе Самары. Власти города признали это кафе самовольной постройкой. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Организацию …
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7 февраля 2018, 09:52
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Самарское УФАС наказало чиновников из мэрии Новокуйбышевска
Управление ФАС по Самарской области оштрафовало 3 сотрудников мэрии Новокуйбышевска за то, что они не проверили лицензию участника аукциона. Нарушение было выявлено при проведении конкурса на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок. Максимальная цена контракта составляла 1 миллион рублей.
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19 января 2018, 01:25
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Тольяттинские чиновники хотят взыскать с дизайнеров 3,4 млн рублей
Принципиальные чиновники в Тольятти. Местная мэрия снова начала судиться с подрядчиками из-за неустойки по муниципальному контракту. На этот раз горадминистрация требует 3 миллиона 400 тысяч рублей от разработчика проекта «Выставочного зала в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля». …
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12 января 2018, 02:10