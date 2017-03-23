Житель Самары наказал "М.Видео" на 100 тысяч рублей за sms-рассылку Гражданин пожаловался в УФАС на рекламу, которая пришла на номер его телефона. В сообщении, говорилось о скидках до 30% на технику для дома и дачи. Молодой человек заявил, что не давал согласия на получение sms-рассылки.

В свою очередь, ООО "М.Видео …