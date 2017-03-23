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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары

Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары

Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Управление федеральной антимонопольной службы возбудило соответствующее дело в отношении чиновников .
 
Поводом стала жалоба АО «Водные технологии», в которой говорилось о том, что департамент передал 421 муниципальный объект 

13 марта 2017, 12:07
В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок

В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок

В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень 

9 марта 2017, 12:07
Подрядчиков самарских строек заподозрили в ценовом сговоре

Подрядчиков самарских строек заподозрили в ценовом сговоре

УФАС Самарской области выявило картельный сговор на строительном рынке региона. Фигурантами дела стали компании: «ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг», «Строймонтажкомплект» и «Автодорстрой». В течение двух последних лет указанные фирмы выиграли тендеры на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом снижение начальной стоимости 

3 марта 2017, 03:48
УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя

Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить 

15 февраля 2017, 01:00
Росгвардия разработает правила для ЧОП

Росгвардия разработает правила для ЧОП

В России ужесточат контроль за работой частных охранных предприятий. Наведением порядка в коммерческих структурах безопасности, которых в стране насчитывается более 23 тысяч, займется Росгвардия. Для них создадут единые правила подготовки. В ЧОПах сейчас трудится более 680 тысяч россиян, что превышает 

28 декабря 2016, 03:52
Житель Самары наказал

Житель Самары наказал "М.Видео" на 100 тысяч рублей за sms-рассылку

Гражданин пожаловался в УФАС на рекламу, которая пришла на номер его телефона. В сообщении, говорилось о скидках до 30% на технику для дома и дачи. Молодой человек заявил, что не давал согласия на получение sms-рассылки.
В свою очередь, ООО "М.Видео 

16 декабря 2016, 04:02
В Самаре «ОТП банк» проиграл 276 тысяч рублей

В Самаре «ОТП банк» проиграл 276 тысяч рублей

Самарское охранное предприятие «ЧК» предъявило иск на сумму 276 тысяч рублей к региональному филиалу одной из крупнейших в России кредитных организаций – «ОТП банку».

Как следует из материалов дела, в 2009 году ЧОП заключил с ним договор охраны имущества 
10 сентября 2015, 09:34
На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции

На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции, а в ДНД готовы вступить уже 500 сотрудников местных ЧОПов. Об этом в ходе рабочего совещания между представителями АвтоВАЗа и силовых структур рассказывал начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. Генерал-лейтенант 
24 марта 2015, 07:03
Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов

Усиленный патруль с 16 до 23 часов на улицах регионального центра будет вестись с четверга по воскресенье, такое решение принял начальник ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников. 17 марта он подписал очередные соглашения о сотрудничестве с руководителями 40 
17 марта 2015, 02:18
В Самаре возбудили дело о сговоре по завышению цен на гречку

В Самаре возбудили дело о сговоре по завышению цен на гречку

Крупных ретейлеров заподозрили в ценовом сговоре. В антимонопольной службе обратили внимание, что в декабре – январе оптовики снизили цену на гречку на 8,9 процента. В торговых сетях стоимость крупы, напротив, выросла более чем на 15%, передает портал "Волга-Ньюс". 
5 февраля 2015, 03:22
Компанию Apple обвинили в завышении цен на электронные книги

Компанию Apple обвинили в завышении цен на электронные книги

Компания Apple и пять американских издательств признаны виновными в картельном сговоре. Такое решение принял суд Южного округа Нью-Йорка. Позднее состоится еще одно заседание, в рамках которого будет определена сумма ущерба, сообщает "Эксперт".

Как сообщает агентство Bloomberg, власти страны подозревают, что Apple, 

12 июля 2013, 11:23
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