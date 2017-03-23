Самарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении трех местных частных охранных предприятий. В картельном сговоре подозревают организации «СКП», «Защита и порядок» и «Альфа». По данным ведомства, в ноябре 2016 года Сызранский наркодиспансер проводил открытый аукцион на оказание услуг круглосуточной физической охраны. Цена контракта - 1 млн 300 тысяч рублей. Было подано 18 заявок. По версии антимонопольщиков, две организации специально заявились на торги с не соответствующей требованиям документацией - у обществ даже не было охранной лицензии и разрешения на оружие. Заранее зная, что их заявки отклонят, псевдоигроки допустили существенное снижение цены контракта, заставив сняться с конкурса конкурентов, считают представители УФАС. В итоге победило ЧОП, предложившее цену, близкую к первоначальной.
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Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары
Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Управление федеральной антимонопольной службы возбудило соответствующее дело в отношении чиновников .
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13 марта 2017, 12:07
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В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок
В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень …
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9 марта 2017, 12:07
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Подрядчиков самарских строек заподозрили в ценовом сговоре
УФАС Самарской области выявило картельный сговор на строительном рынке региона. Фигурантами дела стали компании: «ПСК «Волга», «Автодоринжиниринг», «Строймонтажкомплект» и «Автодорстрой». В течение двух последних лет указанные фирмы выиграли тендеры на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом снижение начальной стоимости …
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3 марта 2017, 03:48
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УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя
Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить …
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15 февраля 2017, 01:00
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Росгвардия разработает правила для ЧОП
В России ужесточат контроль за работой частных охранных предприятий. Наведением порядка в коммерческих структурах безопасности, которых в стране насчитывается более 23 тысяч, займется Росгвардия. Для них создадут единые правила подготовки. В ЧОПах сейчас трудится более 680 тысяч россиян, что превышает …
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28 декабря 2016, 03:52
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Житель Самары наказал "М.Видео" на 100 тысяч рублей за sms-рассылку
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16 декабря 2016, 04:02
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В Самаре «ОТП банк» проиграл 276 тысяч рублей
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10 сентября 2015, 09:34
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На улицы Тольятти выведут 158 нарядов полиции
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24 марта 2015, 07:03
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Для патрулирования Самары привлекли более 600 сотрудников ЧОПов
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17 марта 2015, 02:18
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В Самаре возбудили дело о сговоре по завышению цен на гречку
Крупных ретейлеров заподозрили в ценовом сговоре. В антимонопольной службе обратили внимание, что в декабре – январе оптовики снизили цену на гречку на 8,9 процента. В торговых сетях стоимость крупы, напротив, выросла более чем на 15%, передает портал "Волга-Ньюс".
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5 февраля 2015, 03:22
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Компанию Apple обвинили в завышении цен на электронные книги
Компания Apple и пять американских издательств признаны виновными в картельном сговоре. Такое решение принял суд Южного округа Нью-Йорка. Позднее состоится еще одно заседание, в рамках которого будет определена сумма ущерба, сообщает "Эксперт".
Как сообщает агентство Bloomberg, власти страны подозревают, что Apple, …
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12 июля 2013, 11:23