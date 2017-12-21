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В Самаре назначен новый глава пресс-службы губернатора

В Самаре назначен новый глава пресс-службы губернатора

В правительстве Самарской области определились, кто в ближайшее время будет возглавлять пресс-службу главы региона. Вместо Ильи Чернышова на пост руководителя департамента информационной политики администрации губернатора назначен 26-летний Тихон Макаров. Ранее он работал в администрации Одинцовского района Московской области заместителем начальника 
19 декабря 2017, 11:09
Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Новым директором МП «Благоустройство» в Самаре стал Евгений Садовников

Самарское муниципальное предприятие «Благоустройство» возглавил Евгений Садовников, сообщила мэрия Самары. На этом посту Садовников сменил Ольгу Устинову, которая руководила МП «Благоустройство» после ухода в ноябре 2017 года Алексея Власова, обвиненного в растрате.

Новый директор МП «Благоустройство Евгений Садовников 
15 декабря 2017, 10:39
Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

В пресс-центре АвтоВАЗа сообщили о новом топ-менеджере, который приступит к своим обязанностям на заводе после Нового года.

«С 1 января 2018 года Сельчук Кура (Selcuk Cura) вступит в должность исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО «АвтоВАЗ». В этой позиции он 
11 декабря 2017, 01:31
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать 
7 декабря 2017, 11:51
Группировку самарских фанатов признали экстремистской

Группировку самарских фанатов признали экстремистской

В списке запрещенных в России организаций появилась группировка самарских футбольных фанатов «Тойс». Об этом сообщили в Минюсте России. Информация о дополнении в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации 

26 июля 2017, 09:02
Составлен «портрет» самозанятого самарца

Составлен «портрет» самозанятого самарца

Минюст определил признаки самозанятых граждан. Согласно опубликованному ведомством законопроекту, таковыми могут называться россияне старше 16 лет, которые «самостоятельно, на свой риск» оказывают услуги физлицам «для систематического получения прибыли». Работы при этом должны выполняться «исключительно на личном трудовом участии». Самозанятые не 

7 июля 2017, 12:18
Узнают всех: Минюст РФ закупил не имеющую аналогов программу распознавания лиц

Узнают всех: Минюст РФ закупил не имеющую аналогов программу распознавания лиц

Лаборатории судебной экспертизы министерства юстиции приобрели уникальную российскую программу по идентификации лиц с камер видеонаблюдения. Как сообщают «Известия», применяемые технологии не имеют мировых аналогов.
Изначально отечественное ПО появилось как проект импортозамещения. Являясь полностью автоматической, программа давала возможность сократить время экспертизы 

15 июня 2017, 05:26
Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе

Самозанятых самарцев подробно опишут в новом законе

Минюст России начал разработку законопроекта о самозанятых россиянах. Документ устанавливает разграничение данной категории граждан на индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих на основании трудового договора. К самозанятым предлагают относить физлица, которые самостоятельно, без наёмных работников, предоставляют любые услуги, направленные на получение 

30 мая 2017, 11:56
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