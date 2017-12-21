В пресс-центре АвтоВАЗа сообщили о новом топ-менеджере, который приступит к своим обязанностям на заводе после Нового года.



«С 1 января 2018 года Сельчук Кура (Selcuk Cura) вступит в должность исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО «АвтоВАЗ». В этой позиции он …