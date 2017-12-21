В четверг, 21 декабря, в Самаре представили нового начальника управления Минюста России по Самарской области. Его возглавил выходец из Чувашии Дмитрий Сержантов. Нового руководителя сотрудникам регионального ведомства представил начальник Сергей Быстревский. В мероприятии приняли участие врио вице-губернатора Самарской области Юрий Рожин и главный федеральный инспектор по региону Сергей Чабан. Сержантов также встретился с главой региона Дмитрием Азаровым.
Дмитрий Сержантов родом из города Чебоксары. Выпускник Чувашского госуниверситета по специальности «юриспруденция». Свою карьеру в Минюсте начал в 1998 году. С 2011 года до последнего времени возглавлял чувашское управление Минюста. В Самару назначен с 15 декабря. Отметим, до Сержантова пост главы управления Минюста по Самарской области занимал Сергей Быстревский, после которого обязанности руководителя временно исполнял Павел Сокол.
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