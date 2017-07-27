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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей

Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей

Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. 

27 июля 2017, 05:55
Почему самарцы оказались вне удобств?

Почему самарцы оказались вне удобств?

В Самаре разгорается новый земельный скандал. Жители коттеджного поселка «Завидово», который расположен на Южном шоссе, в районе рынка «Солнечный», оказались отрезаны от мира. Въезд туда забором перекрыл рядом стоящий автосалон. Помимо этого люди не могут дождаться обещанных коммуникаций, за которые 

26 июля 2017, 07:17
Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Озеро смерти: под Тольятти погиб ребенок

Накануне под Тольятти произошла трагедия: погиб ребенок. По предварительным данным, 12-летний мальчик утонул в озере возле дачного массива «Сборщик». Это случилось около 16 часов 26 июля. Люди, заметившие неладное, бросились к воде и вытащили ребенка на берег, но было уже 

26 июля 2017, 04:56
Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.

«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на  9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 

26 июля 2017, 03:13
В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В Тольятти пойман мужчина, заразивший своих жен ВИЧ-инфекцией

В тольяттинском суде осудили мужчину, который заразил ВИЧ-инфекцией двух своих жен. По данным прокуратуры, обвиняемый состоял на учете в городском центре по профилактике и борьбе со СПИД и был предупрежден в письменной форме, что он инфицирован ВИЧ и об уголовной 

26 июля 2017, 10:47
Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Хочешь мира, готовься к войне: в Самаре начались военные учения

Более 10 тысяч военных принимают участие в большой проверке боеготовности войск, которая проходит в Центральном военном округе. В течении недели учения проведут мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и инженерные подразделения в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, сообщает пресс-служба ЦВО.

 
25 июля 2017, 09:44
Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

Из Самары в Новокуйбышевск можно будет доехать на трамвае

По строящемуся в Самаре Фрунзенскому мосту, который обещают сдать в эксплуатацию уже в 2019 году, планируют пустить трамваи. Железнодорожные пути свяжут между собой центр региональной столицы, Южный город и Новокуйбышевск.

В целом обновление транспортного комплекса обойдется в 10 миллиардов рублей. Пока 

25 июля 2017, 06:23
Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

Набережная превращается в пропасть: появилось фото новых обвалов на берегу Волги

В Интернете появились фотографии с новыми разрушениями на набережной Волги в Автозаводском районе Тольятти. Напомним, первые провалы напротив 8-го квартала появились в конце мая. Опасный участок оградили, поэтому прямой угрозы отдыхающим нет. Одна новая трехметровая яма появилась в районе 
25 июля 2017, 11:05
Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Задержан опасный самарец, который воткнул нож в человека на улице Стара-Загоре

Самарские полицейские раскрыли нападение на местного жителя, которого доставили в больницу с ножевыми ранением. Как выяснилось, у 42-летнего потерпевшего произошел конфликт со знакомым на улице Стара-Загоре. Сначала началась драка, потом 53-летний оппонент самарца начал размахивать ножом.

Уголовное дело завели по статье 

25 июля 2017, 10:13
Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

Как тольяттинские спасатели превратились в автогонщиков и ускорили «Ниву» до 206 км в час?

О курьезной ситуации поведал в "Фейсбуке" тольяттинский спасатель Андрей Дербенев. "В нашу организацию пришел штраф на 5 тысяч рублей, - пишет автор. - Камера зафиксировала нашу "Ниву" со скоростью 206 км/ч 
25 июля 2017, 09:01
У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в 

20 июля 2017, 03:16
Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров

Незаслуженный отдых: Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров

Итоги исследования, осуществленного одним из крупнейших французских банков Natixis, продемонстрировали, что РФ находится на одном из последних мест по уровню комфорта для пенсионеров. Нашу страну поставили на 40-е место из 43-х в данном рейтинге.
При анализе использовались 4 главных критерия. 

20 июля 2017, 10:57
В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

В самарской квартире начался дождь: жительница передает привет Фонду капремонта

Самарчанка Юлия Волгина пожаловалась в "Фейсбуке" на региональный Фонд капремонта. "Вчера мою квартиру затопило. Оказалось, прорвало трубу отопления на чердаке. Новую, к слову, трубу. В управляющей компании меня сразу же отфутболили в Фонд, потому что заказы на капремонт идут через 
20 июля 2017, 09:08
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й 

19 июля 2017, 05:27
Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара подходит самарцам по потребностям на 41%

Самара заняла лишь 14-е место среди 15 самых крупных мегаполисов России в рейтинге «Индекс качества городской среды». Исследование провели специалисты московского консалтингового бюро «Стрелка». Городская среда Самары соответствует потребностям ее жителей на 41%. Общее ее состояние - плохое. Хуже только 
19 июля 2017, 08:05
Музыкальный ринг: Billboard составил рейтинг самых богатых исполнителей

Музыкальный ринг: Billboard составил рейтинг самых богатых исполнителей

Топ-50 музыкантов, заработавших больше других в 2016 году, составил Billboard. На первой строке в списке расположилась американская исполнительница Бейонсе.
В прошлом году доход R’n’B-дивы составил $62,1 млн.. При этом основную часть (54 млн.) она заработала на гастрольном туре.
«Серебро» в 

14 июля 2017, 11:02
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