Опубликованы результаты опроса россиян о качестве работы коммунальных служб в разных городах России. На их основе специалисты портала «Домофонд» составили рейтинг. Всего в него включили 100 крупнейших городов страны. От Самарской области в него вошли два города – региональная столица и Тольятти. Примечательно, что Автоград оказался в списке выше Самары на 45 позиций – на 29 месте. Причем, по сравнению с прошлогодним результатом, город поднялся выше на одну строчку. Самару наоборот понизили на три строчки – теперь она на 74 месте.
Опрос проводился следующим образом: респонденты должны были оценить по 10-балльной шкале утверждение «Я доволен работой коммунальных служб». В итоге от самарцев коммунальщики получили 5 баллов из десяти возможных. Тольяттинский результат – 5,7.
На первом месте остается Нижневартовск, хотя и с потерей одной десятой балла – до 6,8. На самом дне рейтинга вновь Махачкала – 4,1 балла.
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