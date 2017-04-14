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Сотни автомобилистов Самары стали заложниками спора двух компаний

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Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

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В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин

В Подмосковье в багажнике автомобиля обнаружены тела двоих мужчин. Mercedes ML был припаркован в Ленинском районе, возле населенного пункта Развилка, сообщают сегодня российские СМИ.
Как было установлено, мужчины скончались от огнестрельных ранений примерно за десять часов до обнаружения их тел. 

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В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. 

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В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество

Гражданка пыталась обманом получить материнский капитал. Сейчас женщине 38 лет. Первого ребёнка  она родила 1994 году, второго - в 2009. 8 лет назад предоставила копии свидетельств о рождении детей в Пенсионный фонд Тольятти, чтобы получить сертификат на сумму 365 тысяч 

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24 марта 2017, 10:50
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