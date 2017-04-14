Самарских чиновников подозревают в получении взятки Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников …