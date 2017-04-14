Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти деньги у многодетной матери. Взамен обещали помочь с условно-досрочным освобождением ее сестры. По словам пострадавшей, в случае отказа обещал неприятности. В ноябре прошлого года при получении части требуемой суммы - 1,5 миллиона рублей - адвоката и стража порядка задержали сотрудники ФСБ.
Уголовное дело будет рассматривать Промышленный районный суд Самары. На этапе следствия Силуянов свою вину отрицал. Утверждал, что между ними были заключено соглашение и деньги он получил за оказание юридической помощи.
|
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком
Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской …
|
14 апреля 2017, 03:58
|
В Тольятти Кадырова обвинили в мошенничестве на 50 млн рублей
В Тольятти направлено в суд уголовное дело в отношении гендиректора фирмы «Автозаводстрой» Игоря Кадырова. Его обвиняют в мошенничестве «в особо крупном размере» и «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия». По версии силовиков, в 2015 году Кадыров по предварительному сговору с неустановленными …
|
14 апреля 2017, 12:57
|
Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода
|
14 апреля 2017, 10:41
|
Владельцы ТЦ "Караван" увернулись от налогов
Верховный суд отказался передавать кассационные жалобы Минимущества Самарской области и департамента управления имуществом Самары в судебную коллегию по экономическим спорам. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА» в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении …
|
13 апреля 2017, 04:27
|
Сотни автомобилистов Самары стали заложниками спора двух компаний
Владельцы базы «Мебельщик» на улице Олимпийской проиграли арбитражное дело «Волжско-Уральской транспортной компании». Заложниками стали сотни автолюбителей Самары, чьи гаражи регулярно оказываются вне зоны доступа.
|
13 апреля 2017, 04:14
|
Самарских чиновников подозревают в получении взятки
Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников …
|
6 апреля 2017, 12:20
|
На заводе «Тольяттиазот» идут обыски
На заводе «Тольяттиазот» проводятся следственные действия. Об этом во вторник, 4 апреля, журналистам ТРК «ТЕРРА» сообщил пресс-секретарь предприятия Дмитрий Масалитин. По его словам, в здании заводоуправления работают представители УБОП и Следственного комитета. Причиной визита стало уголовное дело об аварии, якобы …
|
4 апреля 2017, 02:24
|
В Подмосковье в багажнике автомобиля нашли тела двух мужчин
|
4 апреля 2017, 11:30
|
В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество
В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. …
|
31 марта 2017, 12:11
|
В Тольятти мать двоих детей будут судить по уголовной статье за мошенничество
|
28 марта 2017, 01:42
|
Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»
Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
|
24 марта 2017, 10:50