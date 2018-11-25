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Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО
В Самаре продолжают судить предполагаемых участников одного из крупнейших в стране организованных преступных сообществ, которое занималось сбытом дизайнерских наркотиков - спайса и солей. Напомним, только в нашем регионе по уголовному делу проходит 22 человека. В основном это молодые парни и девушки. …
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18 августа 2017, 07:45
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Точка сбыта марихуаны в Тольятти маскировалась под магазин разливных напитков
Запрещённый товар продавался только клиентам, знающим "кодовые" слова. Сотрудниками ФСКН задержаны пять организаторов наркобизнеса. Работали члены банды группами. Первая выращивала коноплю и производила марихуану в квартире. К культивированию растений преступники подходили "по науке": в помещениях были установлены системы полива, освещения, вентиляции …
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19 апреля 2016, 02:36