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Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО

Самарская студентка переехала из Таиланда в СИЗО

В Самаре продолжают судить предполагаемых участников одного из крупнейших в стране организованных преступных сообществ, которое занималось сбытом дизайнерских наркотиков - спайса и солей. Напомним, только в нашем регионе по уголовному делу проходит 22 человека. В основном это молодые парни и девушки. 

18 августа 2017, 07:45
Точка сбыта марихуаны в Тольятти маскировалась под магазин разливных напитков

Точка сбыта марихуаны в Тольятти маскировалась под магазин разливных напитков

Запрещённый товар продавался только клиентам, знающим "кодовые" слова. Сотрудниками ФСКН задержаны пять организаторов наркобизнеса. Работали члены банды группами. Первая выращивала коноплю и производила марихуану в квартире. К культивированию растений преступники подходили "по науке": в помещениях были установлены  системы полива, освещения, вентиляции 

19 апреля 2016, 02:36
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