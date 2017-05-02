Промышленный районый суд Самары огласил приговор бывшему адвокату Нине Бурыкиной. Женщину обвиняли в даче взятки судебному приставу в размере 212 тысяч рублей. В момент получения денег ее с поличным задержали сотрудники областного управления ФСБ.
Клиент юриста Михаил Горбунов судился со своим соседом, предпринимателем Александром Катиным из-за строительства в Студеном Овраге, которое могло повлечь обрушение склона. Участки мужчин находятся рядом. Суд запретил Катину стройку, однако бизнесмен не остановился. Факты нарушения этого решения неоднократно фиксировали судебные приставы. Деньги Бурыкина якобы передавала за увеличение количества актов до 106. Это, по ее расчетам, позволило бы взыскать с Катина больше денег в качестве возмещения ущерба.
Сама Бурыкина вину отрицает.
В прениях гособвинение просило отправить ее в колонию на 7 лет, сторона защиты настаивала на оправдании.
Судья приговорил юриста к 5 годам лишения свободы.
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