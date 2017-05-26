Речь идет об капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016-ого года малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина к 13 годам лишения свободы. Бывшего стража порядка признали виновной в халатности и приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей и запретили работать в правоохранительных органах на один год. Отметим, что гособвинение предлагало дать ей три года лишения свободы условно. Будет ли какая-то из сторон обжаловать решение суда, пока неизвестно.
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