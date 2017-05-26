Ограбление на улице Стара-Загоры самарские служители закона раскрыли по банковской карте, которую злоумышленник выронил на месте преступления.
Неоднократно судимый, в том числе, за мошенничество, молодой человек 1985 года рождения, решил попробовать свои силы в грабеже. Поздно вечером на улице Стара-Загора он вошел в подъезд вместе с молодой женщиной и попробовал вырвать у нее сумку. Однако, дама оказалась не робкого десятка, и стала сопротивляться. Мужчина оказался сильнее и отняв сумку убежал. Пострадавшая обратилась в полицию. На месте происшествия оперативники обнаружили банковскую карту и сотовый телефон. Выяснилось, что они принадлежат человеку, который в доме не живет. Оказалось, что вещи выпали из кармана нападавшего.
После того, как подозреваемого задержали, выяснилось, что он выбросил сумку в мусорный бак. Кроме того, на этой же улице он ограбил еще одну женщину - на лестничной клетке сорвал с нее две золотых цепочки. На задержанного возбуждены два уголовных дела.
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