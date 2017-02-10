1
07
46
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 февраля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей

В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей

И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной истории поведал life.ru.

Ярославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и 
8 февраля 2017, 10:35
Самарские сурки предсказали позднюю весну

Самарские сурки предсказали позднюю весну

В Самарском зоопарке провели «День сурка». Есть поверье, что эти грызуны могут предсказать, как закончится зима.

В самарском зоопарке живут два сурка Иван и Ева. В прошлом году они вышли из спячки 1 февраля. В этом «День сурка» состоялся 2 февраля, 

2 февраля 2017, 04:58
Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарцев научат делать скворечники и синичники

Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
 
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк 
1 февраля 2017, 10:36
В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола

В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола

Сотрудники Самарского зоопарка решили установить пол своего питомца – нильского крокодила Кузи. Рептилии 25 лет, но до сих пор доподлинно не известно – самец это или самка. Для нильского «ящера» хотят найти партнера для воспроизведения потомства.

Четверть века для 
26 января 2017, 01:41
Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе

В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
Молодого хищника к спасателям доставили обитатели дома, расположенного по улице Карпинского. Пострадавшего от низкой температуры каймана оперативно 

22 декабря 2016, 01:23
Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире

Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире

Окаменелые останки крупнейшего из когда-либо существовавших в океанах планеты крокодила нашли исследователи в осадочных отложениях в пустыне Туниса. Как сообщают зарубежные издания, существо, обитавшее более 120 млн лет назад и названное Machimosaurus rex, достигало 10 метров в длину и весило, 
12 января 2016, 11:24
14 февраля в мире отметят День влюбленных

14 февраля в мире отметят День влюбленных

Версий, «откуда есть пошел…» этот праздник, множество. По одной из них День влюбленных связан с римским праздником Lupercalia – фестивалем эротизма. Этот день сопровождался всеобщим весельем, в процессе которого многие находили себе пару. Есть предположения, что праздник влюбленных восходит к 

13 февраля 2015, 06:31
В ЮАР крокодил убил игрока в гольф

В ЮАР крокодил убил игрока в гольф

В нацпарке Крюгера крокодил убил гольфиста.
29-летний спортсмен играл в гольф на поле турлагеря. Когда он направился к искусственному водоему, который устанавливается на поле в качестве препятствий, столкнулся с животным.
Через несколько часов тело мужчины обнаружили в озере со следами 

4 декабря 2014, 06:37
В Самаре сотрудники ГИБДД поздравляют молодоженов с 14 февраля

В Самаре сотрудники ГИБДД поздравляют молодоженов с 14 февраля

В День влюбленных, 14 февраля, в ЗАГСе Кировского района Самары зарегистрируют рекордное для этого месяца число молодоженов - 27 пар. Большая часть из них пришли просто расписаться, без всяких церемоний. И все же, традиционные свадебные пары есть. Тех, для кого 

14 февраля 2014, 12:25
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна