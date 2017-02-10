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В самарской квартире 7-летняя девочка живёт с настоящей волчицей
И пытается её воспитывать. Ни девочка, ни её мама не боятся держать дома хищника. О занимательной истории поведал life.ru.
Ярославе — 7 лет. Чара – самка канадского волка: ей скоро уже три года. Девочка и волчица играют и …
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8 февраля 2017, 10:35
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Самарские сурки предсказали позднюю весну
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2 февраля 2017, 04:58
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Самарцев научат делать скворечники и синичники
Самарский зоопарк 6 февраля приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению скворечников. Об этом сообщает сайт «Самарской газеты».
Горожанам расскажут и покажут, как правильно изготовить скворечник и синичник. Само мероприятие бесплатное, однако придется заплатить за вход в зоопарк …
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1 февраля 2017, 10:36
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В Самарском зоопарке живет крокодил неопределенного пола
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26 января 2017, 01:41
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Крокодил умер от мороза на свалке в Пензе
В Пензе крокодил погиб из-за сильных холодов. Как сообщают региональные информагентства, кто-то из жителей принес животное на свалку, где его нашли неравнодушные горожане.
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22 декабря 2016, 01:23
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Найдены останки самого крупного морского крокодила в мире
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12 января 2016, 11:24
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14 февраля в мире отметят День влюбленных
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13 февраля 2015, 06:31
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В ЮАР крокодил убил игрока в гольф
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4 декабря 2014, 06:37
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В Самаре сотрудники ГИБДД поздравляют молодоженов с 14 февраля
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14 февраля 2014, 12:25