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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына

В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.

Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.

«Преступление, 

17 января 2017, 05:17
В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

41-летний житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой преступления стала 16-летняя дочь подозреваемого.
9 января 2017, 03:02
В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
Пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли

Пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли

В Тольятти полицейские разыскали 17-летнего подростка, ушедшего из дома 30 ноября. Пропавшего искали на чердаках и в подвалах жилых домов, в ТЦ и компьютерных клубах. Оказалось, что все это время он жил у знакомых, сообщили в понедельник, 12 декабря, в 

13 декабря 2016, 06:38
Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Самаре 12-летняя девочка стала жертвой изнасилования у себя дома. Преступление было совершено в октябре 2016 года. Уголовное дело возбуждено по двум статьям «Изнасилование» (статья 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет» (статья 
8 декабря 2016, 04:20
Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти

Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти

В Тольятти полицейские и добровольцы ищут пропавшего подростка.  7 декабря мальчик, которому на вид 13-14 лет, самостоятельно ушел из местной больницы, где он проходил лечение, и исчез. У ребенка есть особая примета – шрам от татуировки на левой кисти руки, 

8 декабря 2016, 03:43
Полиция ищет склонного к бродяжничеству подростка из Тольятти

Полиция ищет склонного к бродяжничеству подростка из Тольятти

Полиция Тольятти распространила сообщение о розыске подростка, пропавшего без вести. Несовершеннолетний ушел из дома на улице Автостроителей 8 ноября 2016 года примерно в 17 часов и до сих пор не вернулся, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Пропавшему 17 

30 ноября 2016, 01:38
В блогах: что рисуют самарские дети

В блогах: что рисуют самарские дети

Самарский блогер filaretova63 решила выяснить, что нарисовала маленькая девочка.

"Пришла в гости к подруге, сидим, в соседней комнате две девочки - 7 и 8 лет - рисуют. Прибежали нам показывать свои художества. Та, что постарше, нарисовала то ли 
28 ноября 2016, 06:01
Жителя Самарской области будут судить за развращение 10-летней дочери

Жителя Самарской области будут судить за развращение 10-летней дочери

Самарские следователи направили в суд уголовное дело о преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Согласно материалам уголовного дела, в Кинель-Черкасском районе 44-летний отец развращал свою 10-летнюю дочь. В деле два эпизода. Преступления были совершены дома у обвиняемого в январе и 

1 ноября 2016, 11:28
Дело о 64 фактах развращения детей в Самарской области направлено в суд

Дело о 64 фактах развращения детей в Самарской области направлено в суд

Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Обвиняемый – 46-летний мужчина. По версии следствия, он причастен к 64 фактам действий сексуального характера и использования несовершеннолетних для изготовления порно.

В сентябре 2015 года преступление было совершено в отношении 11-летней 

5 августа 2016, 04:57
В Сызрани пенсионер растлевал 12-летнего ребенка

В Сызрани пенсионер растлевал 12-летнего ребенка

Следователи завели уголовное дело на 61-летнего жителя Сызрани. Пенсионера подозревают в преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Потерпевшая – девочка 12 лет.

Преступление было совершено в этом месяце, по версии следователей, в квартире подозреваемого. В отношении несовершеннолетней совершены «действия сексуального характера».

Пожилой 

29 июля 2016, 01:17
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