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Самарца подозревают в развращении собственного 4-летнего сына
В Самарской области расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины. Он является отцом 4-летнего мальчика. По данным правоохранителей, ребенок стал жертвой насильственных действий сексуального характера.
Преступление было совершено в ночь с 13 на 14 января, указано в материалах уголовного дела.
«Преступление, …
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17 января 2017, 05:17
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В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь
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9 января 2017, 03:02
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В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя
В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
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30 декабря 2016, 11:44
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Пропавшего в Тольятти 17-летнего подростка нашли
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13 декабря 2016, 06:38
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Самара: подростка подозревают в изнасиловании 12-летней девочки
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8 декабря 2016, 04:20
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Подросток со шрамом на руке исчез из больницы в Тольятти
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8 декабря 2016, 03:43
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Полиция ищет склонного к бродяжничеству подростка из Тольятти
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30 ноября 2016, 01:38
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В блогах: что рисуют самарские дети
Самарский блогер filaretova63 решила выяснить, что нарисовала маленькая девочка.
"Пришла в гости к подруге, сидим, в соседней комнате две девочки - 7 и 8 лет - рисуют. Прибежали нам показывать свои художества. Та, что постарше, нарисовала то ли …
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28 ноября 2016, 06:01
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Жителя Самарской области будут судить за развращение 10-летней дочери
Самарские следователи направили в суд уголовное дело о преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Согласно материалам уголовного дела, в Кинель-Черкасском районе 44-летний отец развращал свою 10-летнюю дочь. В деле два эпизода. Преступления были совершены дома у обвиняемого в январе и …
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1 ноября 2016, 11:28
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Дело о 64 фактах развращения детей в Самарской области направлено в суд
Следователи Жигулевска направили в суд уголовное дело о развращении несовершеннолетних. Обвиняемый – 46-летний мужчина. По версии следствия, он причастен к 64 фактам действий сексуального характера и использования несовершеннолетних для изготовления порно.
В сентябре 2015 года преступление было совершено в отношении 11-летней …
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5 августа 2016, 04:57
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В Сызрани пенсионер растлевал 12-летнего ребенка
Следователи завели уголовное дело на 61-летнего жителя Сызрани. Пенсионера подозревают в преступлении сексуального характера в отношении ребенка. Потерпевшая – девочка 12 лет.
Преступление было совершено в этом месяце, по версии следователей, в квартире подозреваемого. В отношении несовершеннолетней совершены «действия сексуального характера».
Пожилой …
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29 июля 2016, 01:17