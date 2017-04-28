4,5 года с отбыванием в колонии строго режима. Такой приговор вынесли жителю деревни Колыбеловка Красноармейского района Алексею Кошману, оказавшемуся рабовладельцем.
По версии следствия, он силой удерживал у себя молодого человека, приехавшего из Северной Осетии, отобрал паспорт и заставлял работать за еду. Если результаты трудов Кошмана не устраивали, он бил своего подневольного металлической монтировкой или черенком от лопаты. А иногда даже надрезал тому язык, отучая таким образом от сквернословия.
Все эти преступления вскрылись при расследовании другого уголовного дела - в отношении соседки Кошмана Оксаны Гавюк, которая, по оперативным данным, сажала своего приемного сына на цепь. В июле прошлого года на место выезжала съемочная группа «ТЕРРЫ» и застала 9-летнего Кирилла в кандалах. Тогда его опекун Оксана Гавюк поясняла, что была вынуждена пойти на такую меру из-за неадекватного поведения ребенка, который страдает психическими расстройствами.
Репортаж об этой истории вызвал большой общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого уже завершено. Все материалы переданы в суд. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы. Алексей Кошман, который и рассказал о жестоком отношении женщины к ребенку, считает, что его подставили.
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