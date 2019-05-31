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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре
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17 мая 2019, 08:28
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Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт
Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair, который вылетел из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт вскоре после взлета, пишет 360tv.ru. Лайнер приземлился в 22:16 мск. Представитель компании UTair отметил, что воздушное судно вернулось по техническим причинам, но, по каким …
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15 мая 2019, 08:44
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Самарцы смогут напрямую летать в Салоники
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17 апреля 2019, 04:41
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С мая возобновляются прямые рейсы из Самары в Финляндию
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11 апреля 2019, 05:12
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Дочери Сергея Королева не понравилось, как проголосовали самарцы за второе название для аэропорта Курумоч
Известный российский журналист Андрей Караулов рассказал в своем Facebook о недавнем разговоре с дочерью великого конструктора Сергея Королева Натальей Королевой. По его словам, женщина находится в легком смятении от того факта, что именем ее отца может быть назван самарский …
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30 ноября 2018, 12:06
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