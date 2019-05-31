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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

Самолет Ларнака - Самара совершил вынужденную посадку в Краснодаре

В ночь на пятницу, 17 мая, пассажирский лайнер, вылетевший из кипрского города Ларнаки в самарский аэропорт, был вынужден совершить посадку в Краснодаре. По данным представителей авиакомпании «Россия», пойти на это пилотам рейса N 5840 Ларнака - Самара пришлось из-за срабатывания 
17 мая 2019, 08:28
Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт

Лайнер Boeing, вылетевший из Сургута в Самару, вернулся в аэропорт

Пассажирский самолет Boeing авиакомпании UTair, который вылетел из Сургута в Самару, вынужденно вернулся в аэропорт вскоре после взлета, пишет 360tv.ru. Лайнер приземлился в 22:16 мск. Представитель компании UTair отметил, что воздушное судно вернулось по техническим причинам, но, по каким 
15 мая 2019, 08:44
Самарцы смогут напрямую летать в Салоники

Самарцы смогут напрямую летать в Салоники

Перед началом отпускного сезона у самарцев появилась возможность напрямую добраться до второго по величине греческого города. Регулярные рейсы в Салоники будет выполнять авиакомпания Ellinair. Первый полет запланирован на 31 мая. Рейсы будут отправляться дважды в неделю - по понедельникам и/или 
17 апреля 2019, 04:41
С мая возобновляются прямые рейсы из Самары в Финляндию

С мая возобновляются прямые рейсы из Самары в Финляндию

Самарцы снова смогут без лишней суеты и пересадок летать в Хельсинки - авиакомпания Finnair возобновляет прямые перелеты. Первый рейс из столицы 63-го региона запланирован на 3 мая. Планируется, что полеты будут совершаться трижды в неделю - по понедельникам, средам и 
11 апреля 2019, 05:12
Дочери Сергея Королева не понравилось, как проголосовали самарцы за второе название для аэропорта Курумоч

Дочери Сергея Королева не понравилось, как проголосовали самарцы за второе название для аэропорта Курумоч

Известный российский журналист Андрей Караулов рассказал в своем Facebook о недавнем разговоре с дочерью великого конструктора Сергея Королева Натальей Королевой. По его словам, женщина находится в легком смятении от того факта, что именем ее отца может быть назван самарский 
30 ноября 2018, 12:06
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