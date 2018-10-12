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В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей
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12 октября 2018, 02:34
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В Самарской области охранник зарезал жену из ревности
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12 октября 2018, 02:13
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина
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12 октября 2018, 12:03
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Самарский аэропорт может получить второе имя
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9 октября 2018, 09:20
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В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью
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8 октября 2018, 08:33
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В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов
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4 октября 2018, 02:43
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58