В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей … На подъездах домов в Самаре и Тольятти энергетики разместят объявления о том, кто из собственников жилья сколько должен за горячую воду и тепло. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания появятся плакаты, которые расскажут неплательщикам, какие печальные перспективы их ждут.