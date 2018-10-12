3
06
21
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

В Самаре и Тольятти на подъездах будут публиковать долги жителей

На подъездах домов в Самаре и Тольятти энергетики разместят объявления о том, кто из собственников жилья сколько должен за горячую воду и тепло. Кроме того, в офисах продаж и обслуживания появятся плакаты, которые расскажут неплательщикам, какие печальные перспективы их ждут. 
12 октября 2018, 02:34
В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области охранник зарезал жену из ревности

В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за жестокого убийства. Жительница села Спасское из Приволжского района заглянула утром к своей соседке, нашла ее мертвой, и тут же позвонила в полицию. Как рассказали в региональном ГУ МВД, в доме был еще и 
12 октября 2018, 02:13
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Во время пожара на дачах под Тольятти погиб мужчина

Вечером в четверг, 11 октября, произошел пожар в селе Верхнее Санчелеево в Ставропольском районе. В СНТ «Яблочко» на 8-ой улице  горела кровля жилого дома на площади 42 квадратных метра. На место событий выехали 8 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две 
12 октября 2018, 12:03
Самарский аэропорт может получить второе имя

Самарский аэропорт может получить второе имя

В холдинге «Аэропорты регионов», в который входит и самарский "Курумоч", поддержали идею о присвоении воздушным гаваням имен великих россиян.

"У нас уже есть подобный опыт - это ростовский Платов и саратовский Гагарин. - заявляют в компании. - Инициаторами предложения 
9 октября 2018, 09:20
В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В Самаре 186 человек 16 часов ждали вылета в Анталью

В выходные путешественники из Самары вновь были вынуждены ждать своего рейса несколько часов. В субботу, 6 октября, на 16 часов задержали вылет самолета из Самары в Анталью. Проблема коснулась 186 человек. 
 
- Нам в гостинице отказали, кормили один раз. Продлевать 
8 октября 2018, 08:33
В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

В самарском аэропорту сожгли 142 килограмма орехов, овощей и фруктов

За прошлую неделю, с 24 по 30 сентября, сотрудники регионального Россельхознадзора проконтролировали 72 рейса и проверили 12 880 единиц багажа. Во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров, которые прилетели в «Курумоч» из Узбекистана и Таджикистана, нашли 142 килограмма запрещенной 
4 октября 2018, 02:43
В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона 
27 сентября 2018, 09:58
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх