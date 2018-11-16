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В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки
Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему …
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16 ноября 2018, 05:18
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В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата
В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам …
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16 ноября 2018, 05:07
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В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро
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16 ноября 2018, 04:57
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В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода
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16 ноября 2018, 04:13
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Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева
Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.
Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры …
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14 ноября 2018, 04:04
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Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре
К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.
Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».
Также, жителей …
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22 июня 2018, 01:13
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Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч
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5 июня 2018, 04:20
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Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям
Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около …
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11 мая 2018, 03:57