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В блогах. Падающий столб. Необычная

В блогах. Падающий столб. Необычная "обычная история" из жизни Красной Горки

Ироничную историю про падающий столб и качество управления в селе Красная Горка поведал в "Фейсбуке" Виталий Ковригин. Световая опора здесь сильно наклонилась и в любой момент может рухнуть прямо на дом. Жильцы пришли к главе села. Чиновник решил проблему 
16 ноября 2018, 05:18
В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В блогах: ведром монет расплатились в Самаре за покупку фотоаппарата

В Самаре клиент магазина электроники расплатился за покупку фотоаппарата ведром монет. Необычное видео на YouTube выложил самарский блогер MrRissso. Активисты решили повторить в Самаре эксперимент москвичей - купить товар за гору мелочи. Покупка удалась, но не сразу. По словам 
16 ноября 2018, 05:07
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В следующем году 260 млн рублей из областной казны выделят на строительство метрополитена в Самаре. Эти деньги пойдут на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ. Напомним, что «Самарская» будет продолжением первой ветки метро из промышленной зоны в 
16 ноября 2018, 04:57
В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Тольятти Volkswagen сбил насмерть 78-летнего пешехода

В четверг, 15 ноября, в 15:00 в Тольятти произошла смертельная авария. 61-летний водитель ехал на иномарке Volkswagen Polo по улице Заставной в районе дома № 30. Иномарка сбила 78-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть не на пешеходном переходе. Как сообщили 
16 ноября 2018, 04:13
Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Более половины самарцев хотят присвоить аэропорту «Курумоч» имя Сергея Королева

Полным ходом идет финальный этап акции «Великие имена России», в рамках которой жители страны выбирают альтернативные названия для аэропортов. Всего участвуют 47 воздушных гаваней из 47 регионов страны.

Для аэропорта «Курумоч» предлагается выбрать имя из четырех вариантов. В шорт-лист вошли кандидатуры 

14 ноября 2018, 04:04
Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре

Мобильные пункты по защите прав потребителей открыли в Самаре

К чемпионату мира по футболу в Самаре заработали мобильные пункты по защите прав потребителей. Там можно проконсультироваться по вопросам потребительского рынка и услуг.

Мобильные пункты размещены на двух точках приезда туристов в город: на железнодорожном вокзале и в аэропорту «Курумоч».

Также, жителей 

22 июня 2018, 01:13
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Конфискованное в Курумоче чучело крокодила подарили детям

Стало известно продолжение истории с чучелом крокодила, которого самарские таможенники изъяли в аэропорту Курумоч прошлым летом. Как уже рассказывала «ТЕРРА», при досмотре багажа, прибывшего из Стамбула, в одном из чемоданов таможенники нашли крокодила. Это оказалось чучело рептилии длиной около 
11 мая 2018, 03:57
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