Самарскому «Фонду капитального ремонта» удалось привлечь кредит на 250 миллионов рублей для реконструкции домов вдоль гостевых маршрутов ЧМ-2018 по футболу. Согласно сообщению на портале госзакупок, на конкурс поступила единственная заявка - от «Тольяттихимбанка», который и предложил фонду кредит по максимальной ставке - 12,5 процентов годовых. Деньги ФКР берет на 3 года. Банк-кредитор заработает на услуге более 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», после серии неудачных тендеров фонд смог заключить уже 3 контракта на открытие кредитных линий. Сначала в августе прошлого года он взял заем в 150 миллионов рублей на 24 месяца под 11 процентов годовых у «Земского банка», потом 300 миллионов на такой же срок под 13 с половиной процентов у «Тольяттихимбанка». И в этом году еще 50 миллионов, опять у «Земского банка», но уже под 12 с половиной процентов и на 12 месяцев. Отметим, во всех удачных для ФКР торгах на конкурс выходил только один банк, другие не заинтересовались предложением. Ранее сообщалось, что общая сумма займов на проект должна составить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом выплачивать процентную ставку собираются за счет бюджетных средств, сам кредит - из платежей жителей области.
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