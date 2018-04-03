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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

Сцену с девятиэтажный дом начали строить к ЧМ-2018 на пл. Куйбышева в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, которая во время ЧМ-2018 будет официальной фан-зоной, начали монтировать сцену. Высотой она будет с девятиэтажный дом. Сооружение будет представлять собой башню из «перьев», в «сердце» которой разместится гигантский экран.

«Габариты сценического комплекса: 42 х 22 метра, 

3 апреля 2018, 04:40
Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

Кемпинги для болельщиков ЧМ-2018 могут появиться в Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 могут появиться кемпинги для болельщиков. Подготовку к чемпионату мира по футболу обсудили глава региона Дмитрий Азаров и Посол Королевства Бельгии Жан Артур Режибо, прибывший в Самару 3 апреля. По данным пресс-службы глава региона, Самара может принять 

3 апреля 2018, 03:21
22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

22 машины скорой помощи к ЧМ-2018 купили Самаре

В Самаре к ЧМ-2018 по футболу автопарк самарских медиков пополнили 22 новые машины скорой помощи. В каждом экипаже будет человек, владеющий иностранным языком. Новый транспорт получили Самарская станция скорой медицинской помощи и больница имени Середавина. Ключи медикам вручил глава региона 

3 апреля 2018, 02:07
В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В дни ЧМ-2018 пустят скоростной транспорт Тольятти – Самара

В Самарской области в дни матчей ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» между Самарой и Тольятти пустят скоростной транспорт. Об этом сообщил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин. Скорые поезда в период чемпионата задействуют на железнодорожном пригородном 
3 апреля 2018, 11:51
Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей

Самарец набрал по поддельным паспортам кредитов на 480 тысяч рублей

В Самаре вынесли приговор излишне предприимчивому жителю города. В 2015 году мужчина набрал потребительских кредитов на 480 тысяч рублей. Для оформления займов он предоставил поддельные паспорта.  Позже, как установило следствие, деньги были переведены на счета ООО "ПромМетаКон", генеральным директором которого являлся 
7 февраля 2018, 04:24
Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей

Мэрия Самары возьмет в кредит полмиллиарда рублей

«Сбербанк» стал победителем тендера на предоставление самарской мэрии кредита в полмиллиарда рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Стоимость контракта составит почти 40 миллионов рублей. Сумма рассчитана, исходя из процентной ставки в 9,25 % годовых. Полученные средства горадминистрация планирует направить 

12 января 2018, 08:24
МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей

МП «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей

Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» возьмет в кредит 35 миллионов рублей. Такие сведения содержатся в документах, опубликованных на официальном портале госзакупок. Муниципальное предприятие объявило тендер по поиску банка, который предоставит ей средства сроком на 120 дней. Деньги подземке нужны на пополнение 

10 января 2018, 12:34
Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары на финансирование дефицита бюджета возьмет кредит в 1,5 млрд рублей

Администрация Самары возьмет кредит в 1,5 млрд рублей на финансирование дефицита бюджета. Информация о трех тендерах на оказание соответствующих услуг опубликована на официальном портале госзакупок. Заказчик - управление организации торгов самарской мэрии. 

«Оказание услуг по предоставлению кредитными организациями возобновляемой кредитной линии 

1 декабря 2017, 02:32
«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» даст кредит на капремонт

«Тольяттихимбанк» стал победителем тендера по предоставлению региональному оператору Самарской области «Фонд капитального ремонта» 300 миллионов рублей кредита. Средства предназначены на приведение в порядок фасадов многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Результат 

13 ноября 2017, 04:54
Региональный оператор

Региональный оператор "Фонд капитального ремонта" в очередной раз пытается взять кредит

Напомним, о намерении привести в порядок многоквартирные дома, расположенные вдоль гостевых  туристических маршрутов, в рамках подготовки  Самары к проведению чемпионата мира по футболу за счет заемных средств было заявлено еще в феврале. Сначала фонд пытался взять кредит в 1 миллиард 

13 октября 2017, 03:55
В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

В Самаре засудили Фонд капремонта: собранные с самарцев деньги положили в банк, а полученные проценты истратили

Фонд капитального ремонта Самарской области должен вернуть в «общий котел» 73,4 миллиона рублей. Деньги, полученные с самарцев в качестве взносов на капремонт, разместили в банке. Как оказалось, полученные проценты были потрачены не на капремонт, а на «административно-хозяйственные нужды» чиновников. Речь 
28 июля 2017, 01:12
Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капремонта не хотят помочь с деньгами

Фонду капитального ремонта Самарской области в очередной раз не удалось взять кредит. На тендеры, объявленные некоммерческой организацией, не было подано ни одной заявки. Планировалось открыть две кредитные линии на 350 и 150 миллионов рублей сроком на 43 месяца под 11,25% 

12 июля 2017, 03:42
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