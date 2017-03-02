Легендарному самарскому знамени этой весной исполнится 140 лет. Символ русско-болгарской дружбы сегодня хранится в Софии, а его копии - в женском Иверском монастыре, в историческом музее Приволжско-Уральского военного округа и музее имени Алабина столицы губернии. Накануне региональные единороссы рассказали о старте областного проекта, посвященного юбилею символа освобождения Балкан от османского ига. Он объединит студентов и школьников, ученых, священников и музейных работников. Основное событие патриотического проекта состоится в мае - это экспедиция по историческому пути знамени. Затем копию стяга передадут самарским военнослужащим на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области, председатель РОООГО «Российское военно-историческое общество»:
- Наше Самарское знамя стало символом освобождения Болгарии, символом подвига российского солдата, офицера, генерала на болгарской земле. Десятки рук держали это знамя, поднимали. Гибли, но тут же это знамя подхватывалось. Оно действительно стало символом чести, доблести и славы российского воинства и, наверное, российского народа, готового прийти на помощь.
Алексей Солоницын, автор книги «Самарское знамя»:
- Уникальность заключается в том, что ведь никто не гнал. Никто сверху не заставлял. Это движение родилось из самой толщи народной. Наш самарский народ как никто другой откликнулся. И вот пошли люди сами, добровольно, освобождать Болгарию.
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