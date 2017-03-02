Самара готовится к празднованию 50-летия улицы Стара-Загора Дружбе самарского и болгарского народов без малого 140 лет. Именно в Самаре в далёком 1876 году монахинями Иверского монастыря по просьбе Петра Алабина было вышито боевое знамя, под которым жители Балканского полуострова выступили против турецкого ига. Тогда самарцев и жителей …