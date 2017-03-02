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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 1 марта 2017г  
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Материалы по теме:

Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Авиарейсы из Самары в Болгарию откроют 15 мая

Росавиация планирует выдать допуск на чартерные перевозки из Самары в Болгарию трем авиакомпаниям. Согласно сообщению ведомства, в Бургас с 15 мая по 16 сентября полетят «Икар», «Северный ветер» и «Азур эйр». С 2015 года на этом направлении ежедневно работают Уральские 

27 января 2017, 09:54
В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни

В парке Гагарина пройдет Фестиваль болгарской кухни

В субботу, 11 июня, в Самаре в парке Гагарина состоится фестиваль болгарской кухни. Он приурочен к 140-летию Самарского знамени и 50-летнему юбилею улицы Стара-Загора, получившей имя в честь города-побратима. Во время праздника самарцы смогут попробовать традиционные болгарские блюда. Будут салаты, 

8 июня 2016, 05:29
В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В Самаре торжественно отметили 140-летие Самарского знамени

В столице 63-го региона отметили День Самарского знамени. Оно было вышито 140 лет назад монахинями самарского Иверского монастыря, а затем передано болгарским ополченцам, поднявшим восстание против турецкого ига. 18 мая в монастыре прошел молебен. Участники церемонии возложили цветы к надгробию 

19 мая 2016, 10:22
Самара готовится к празднованию 50-летия улицы Стара-Загора

Самара готовится к празднованию 50-летия улицы Стара-Загора

Дружбе самарского и болгарского народов без малого 140 лет. Именно в Самаре в далёком 1876 году монахинями Иверского монастыря по просьбе Петра Алабина было вышито боевое знамя, под которым жители Балканского полуострова выступили против турецкого ига. Тогда самарцев и жителей 

20 апреля 2016, 05:21
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