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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Самара останется без шоколада?

Самара останется без шоколада?

11 июля мир отмечает необычный праздник - День шоколада. Полным циклом производства - от обработки исходного сырья, до упаковки готовой к употреблению продукции - в России похвастаться больше не могут нигде, только на самарской шоколадной фабрике. А в конце июля 

11 июля 2017, 05:14
В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости

Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко 

10 июля 2017, 05:41
Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?

Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали 

10 июля 2017, 09:39
Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

Самый длинный проспект Самары останется перекрытым

В Самаре продлили ограничения для движения транспорта по проспекту Карла Маркса. Речь идет об участке от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. Движение  на этом отрезке было ограничено с середины июня. Это связано с аварийной ситуацией на газопроводе. Сообщение об этом 
7 июля 2017, 02:47
Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле

Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
Как отмечается, из правительственного резервного фонда будет направлено дополнительно 2 млрд рублей. Средства предыдущей 

5 июля 2017, 01:18
Сделано на века: Раскрыта тайна прочности древнеримских построек

Сделано на века: Раскрыта тайна прочности древнеримских построек

Международная группа исследователей после серии экспериментов раскрыла тайну прочности зданий, построенных во времена Древнего Рима. Как выяснилось, высокое качество можно достичь специальным химсоставом бетона, который представляет собой смесь пепла с морской водой.
Эта смесь способствует росту минерализации и, как закономерный 

5 июля 2017, 09:06
Роботы построят трехэтажный гостевой дом в Швейцарии

Роботы построят трехэтажный гостевой дом в Швейцарии

Группа ученых заявила о намерении задействовать роботов при сооружении трехэтажного гостевого дома в Швейцарии. О своем проекте заявили представители центра Empa и специалисты университета ETH Zurich.
Робо-рука, поясняют авторы технологии, перемещается с помощью гусеничного движителя. По словам исследователей, этот метод 

4 июля 2017, 10:01
На пути к «Московскому» появилось препятствие

На пути к «Московскому» появилось препятствие

В Самаре перекрыли поворот к ТЦ «Московский». Теперь автомобилистам, которые едут со стороны поселка Мехзавод, чтобы подъехать к торговому центру сначала нужно доехать до улицы Алма-Атинской. А там развернуться в обратном направлении и проехать до «Московского». Схема движения там изменилась 

30 июня 2017, 02:28
В Самаре потрескалась улица Ленинградская

В Самаре потрескалась улица Ленинградская

Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.

«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на 

29 июня 2017, 01:30
На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка

В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе.  По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным 
29 июня 2017, 09:52
Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты

Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния 

27 июня 2017, 04:26
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