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Самара останется без шоколада?
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11 июля 2017, 05:14
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В Самаре наметился кризис в сфере недвижимости
Ни одной новой стройки за полгода. В областной столице наметился кризис в сфере недвижимости. Причем такая ситуация характерна не только для 63-го региона. Эксперты связывают это с постепенным ужесточением законодательства в сфере строительства. Многие проекты, которые готовили годами, сейчас резко …
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10 июля 2017, 05:41
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Когда в Самаре появится новая магистраль за 10 миллиардов рублей?
Федеральное дорожное агентство «Росавтодор» назвало проект магистрали «Центральной» в Самаре в числе следующих 4-х потенциальных претендентов на софинансирование, говорится в сообщении ведомства. Напомним, речь идет о строительстве проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы города с реконструкцией участка автомагистрали …
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10 июля 2017, 09:39
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Самый длинный проспект Самары останется перекрытым
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7 июля 2017, 02:47
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Ипотечников поддержат: Новый этап программы помощи ипотечным заемщикам могут запустить в июле
Новый цикл программы помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стартует в июле. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
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5 июля 2017, 01:18
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Сделано на века: Раскрыта тайна прочности древнеримских построек
Международная группа исследователей после серии экспериментов раскрыла тайну прочности зданий, построенных во времена Древнего Рима. Как выяснилось, высокое качество можно достичь специальным химсоставом бетона, который представляет собой смесь пепла с морской водой.
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5 июля 2017, 09:06
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Роботы построят трехэтажный гостевой дом в Швейцарии
Группа ученых заявила о намерении задействовать роботов при сооружении трехэтажного гостевого дома в Швейцарии. О своем проекте заявили представители центра Empa и специалисты университета ETH Zurich.
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4 июля 2017, 10:01
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На пути к «Московскому» появилось препятствие
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30 июня 2017, 02:28
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В Самаре потрескалась улица Ленинградская
Прокуратура Самарского района обнаружила выбоины и трещины на дорогах в центре города. Такие нарушения ГОСТа выявлены на улицах Ленинградской, Фрунзе, Венцека, Алексея Толстого и Комсомольской.
«Ненадлежащее состояние дорог нарушает режим дорожного движения и не отвечает требованиям его безопасности», - сообщается на …
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29 июня 2017, 01:30
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На Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка
В четверг, 29 июня, в Самаре на Московском шоссе образовалась пятикилометровая пробка. Движение встало от Красноглинского до Волжского шоссе. По словам горожан, поездка на автобусе от 19-го до 18 километра Московского шоссе заняла 40 минут, передает 63.ru. По данным …
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29 июня 2017, 09:52
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Дорожные деньги: Самарская область претендует на дополнительные трансферты
Поддержкой в строительстве школ глава региона Николай Меркушкин заручился в ходе рабочей встречи с руководителем бюджетного комитета Государственной думы Андрея Макарова, в которой принял участие его заместитель, депутат от Самарской области Леонид Симановский. По итогам перераспределения средств федерального бюджета губерния …
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27 июня 2017, 04:26