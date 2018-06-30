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Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей
Датский телеканал «ТВ 2» поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом
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30 июня 2018, 02:04
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20 тысяч фанатов из Колумбии приедут в Самару на матч с Сенегалом
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27 июня 2018, 09:23
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Плюс 35 в тени: В Самаре для посетителей фан-зоны организуют «душ»
В жару, которая установилась в последние дни в Самаре, для посетителей фан-зоны на площади Куйбышева организуют «душ». Проще говоря, всех желающих волонтеры польют водой, передает официальный сайт фестиваля.
Медики мероприятия подготовили для посетителей мероприятия рекомендации, как вести себя …
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24 июня 2018, 02:41
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70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз
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21 июня 2018, 10:38