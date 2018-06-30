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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей

Датского фаната, метавшего пиво на «Самара Арена», оштрафовали на 3 тысячи рублей

Датский телеканал «ТВ 2» поведал об агрессивном фанате Мартине Брюле, который грозился повторить в московских «Лужниках» - во время матча с Францией в третьем туре группового этапа ЧМ-2018 – свою самарскую хулиганскую выходку: устроить метание банками с пивом
 
30 июня 2018, 02:04
20 тысяч фанатов из Колумбии приедут в Самару на матч с Сенегалом

20 тысяч фанатов из Колумбии приедут в Самару на матч с Сенегалом

Около 20 тысяч болельщиков сборной Колумбии приедут на матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Сенегала, который состоится 28 июня, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

«В Самару приедет 20 тысяч болельщиков сборной Колумбии на матч со сборной 
27 июня 2018, 09:23
Плюс 35 в тени: В Самаре для посетителей фан-зоны организуют «душ»

Плюс 35 в тени: В Самаре для посетителей фан-зоны организуют «душ»

В жару, которая установилась в последние дни в Самаре, для посетителей фан-зоны на площади Куйбышева организуют «душ». Проще говоря, всех желающих волонтеры польют водой, передает официальный сайт фестиваля.

Медики мероприятия подготовили для посетителей мероприятия рекомендации, как вести себя 
24 июня 2018, 02:41
70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз

70-летняя австралийская фанатка приехала в Самару поддержать Соккеруз

В Самаре на матче присутствовала одна из самых известных болельщиц сборной Австралии - Хизер Кайятс. Женщине за 70, у нее за плечами пять мундиалей. В России она побывала год назад на Кубке Конфедераций. Хизер решила вернуться в далекую страну Северного 
21 июня 2018, 10:38
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