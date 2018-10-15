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Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
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15 октября 2018, 02:08
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Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий
Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому …
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15 октября 2018, 01:37
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Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей
Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования.
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15 октября 2018, 12:48
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В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
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15 октября 2018, 12:09
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В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
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15 октября 2018, 11:25
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34
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В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
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10 октября 2018, 02:44
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Начало новой недели обойдется без сильного похолодания
Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.
В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со …
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8 октября 2018, 11:06