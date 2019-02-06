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Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре
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6 февраля 2019, 05:51
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В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше
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6 февраля 2019, 04:43
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В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе
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6 февраля 2019, 04:24
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В Самаре выберут новых членов молодежного правительства
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6 февраля 2019, 03:16
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Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части
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5 февраля 2019, 07:00
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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе
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29 января 2019, 10:02
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Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник
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28 января 2019, 09:06
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В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад
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25 января 2019, 12:54
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В Самарской области стартовала подготовка к паводку
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24 января 2019, 09:22
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Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка
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21 января 2019, 08:43
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Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды
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16 января 2019, 03:01
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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области
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11 июля 2018, 11:44
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Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары
В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было …
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3 июля 2018, 10:47
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Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика
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2 июля 2018, 03:02
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Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти
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26 июня 2018, 02:03
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Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
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30 мая 2018, 02:46
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Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха
В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура …
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7 мая 2018, 02:20
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Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда
Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.
"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны …
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31 января 2018, 09:55
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