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Материалы по теме:

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение по Фрунзенскому мосту запустят в сентябре

Шестиполосное движение транспорта по Фрунзенскому мосту в Самаре планируется пустить уже в сентябре этого года. Как сообщили в мэрии Самары, строительство моста ведется опережающими темпами. 

- Длина моста 667 метров, а вся протяженность строящегося участка - с учетом съездов и 
6 февраля 2019, 05:51
В блогах. Пример бесстрашного

В блогах. Пример бесстрашного "раздолбайства": работа без страховки на самарской крыше

Самарец Андрей Соколов показал в "Фейсбуке" пример бесстрашного "раздолбайства" - работу без страховки на крыше. "И это наблюдается не первый раз. Правый пристегнут, левый - нет. И где все эти "хомячки" из Роструда, проверяющие безопасность офисной работы с компьютерами и 
6 февраля 2019, 04:43
В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области пенсионерка заблудилась и провела 17 часов на морозе

В Самарской области почти сутки искали пенсионерку, которая заблудилась. 75-летняя жительница села Новая Орлянка отправилась в соседнее село Нероновка в магазин. Но, когда она возвращалась обратно, по пути ее застала сильная метель и пожилая женщина потеряла ориентиры. Это неудивительно - 
6 февраля 2019, 04:24
В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самаре выберут новых членов молодежного правительства

В Самарской области стартовал конкурс по формированию молодежного правительства региона 5 созыва. Принять участие в нем могут молодые люди от 18 до 25 лет. Для этого необходимо подать заявку и подготовить свой социально значимый проект. Прием заявок продлится до 24 
6 февраля 2019, 03:16
Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

Самару захватили снегопад и метель: водителей просят на оставлять машины на проезжей части

По информации синоптиков, с вечера вторника, 5 февраля, до 19:00 среды, 6 февраля, в Самарской области ожидаются сильный снег и метель. Кроме того, прогнозируют сильный юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Ночью на территории городов будет проводиться уборка улиц. Жителей 
5 февраля 2019, 07:00
Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили стену в автосервисе на Ракитовском шоссе

В понедельник, 28 января, пожарные тушили автосервис на Ракитовском шоссе в Кировском районе. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 15:04. По неизвестной причине горел утеплитель стены в автосервисе на площади 1 квадратный метр. На месте 
29 января 2019, 10:02
Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

Самарцев предупредили о сильном ветре в понедельник

До вечера понедельника, 28 января, в Самарской области ожидается переменная облачность без существенных осадков, юго-восточный ветер 7-12 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. В отдельных районах будет наблюдаться гололедица. Днем по области -8,-13, в Самаре - 9,-11 градусов 
28 января 2019, 09:06
В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

В Самаре прошел самый сильный за эту зиму снегопад

Снегопад, обрушившийся на Самару 24 января, стал самым сильным за текущую зиму. По информации «Приволжского УГМС», за вчерашний вечер и утро 25 января в городе выпало 18,7 миллиметров осадков. Высота снежного покрова составляет 82 сантиметра, что более, чем вдвое выше 

25 января 2019, 12:54
В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области стартовала подготовка к паводку

В Самарской области началась подготовка к предстоящему весеннему паводку. По информации "Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", на 20-е января запасы воды в снеге в бассейнах некоторых рек Самарской области превышают показатели предыдущего года более чем в 2 
24 января 2019, 09:22
Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка

Вспыхнул на ходу: на Советской Армии в Самаре загорелась легковушка

В воскресенье вечером, 20 января, на пересечении улиц Советской Армии и Дыбенко в областной столице прохожие могли наблюдать пугающее зрелище - на ходу загорелась легковушка. Примерно в 20:00 жильцы соседних домов услышали громкий хлопок, а затем их внимание привлекла горящая 
21 января 2019, 08:43
Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Метель и сильный ветер: самарцев предупредили об ухудшении погоды

Главное управление МЧС по нашему региону предупреждает жителей, что погода резко ухудшится вечером 16 января. По информации специалистов Приволжского УГМС, с 19:00 среды, 16 января, до утра четверга в Самарской области ожидаются снег, местами сильный, гололед, порывы ветра до 18-23 
16 января 2019, 03:01
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары

Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары

В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было 
3 июля 2018, 10:47
Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка определила победителя матча Бразилия-Мексика

Коза Забияка, официальный оракул ЧМ-2018 от Самары, сделала свой прогноз на матч 1\8 финала мундиаля между Бразилией и Мексикой. Гадание проходило в традиционном формате. Перед козочкой поставили три миски с угощениями, перед которым расположили флаги стран-участниц и надпись «ничья». Забияка 

2 июля 2018, 03:02
Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Из Сызрани и Тольятти проходят сообщения о возможном изменении погоды. Влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах кратковременные грозовые дожди.  Посреди летней жары на Самарскую область может пролиться сильнейший дождь. «В ближайшие 1-3 часа в Тольятти и по Ставропольскому району 
26 июня 2018, 02:03
Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область

В Самарскую область к выходным вернутся заморозки. В ночь на пятницу, 1 июня, местами возможны заморозки в воздухе и на почве до минус двух градусов по Цельсию. Днем местами небольшой дождь, температура воздуха 10 – 15 градусов тепла. В ночь 
30 мая 2018, 02:46
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм призывает к осторожности при посещении Таиланда

Ростуризм выпустил предупреждение для наших соотечественников, которые либо находятся в Таиланде, либо планируют туда отправиться. Туристов просят быть крайне осторожными из-за сложной метеорологической обстановки в стране.

"В Таиланде из-за сложных погодных условий в центральных и южных районах страны возможны 
31 января 2018, 09:55
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